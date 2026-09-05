Испанските власти задържаха издирвания инфлуенсър Стоян Колев във Валенсия

Инфлуенсърът Стоян Колев е бил задържан във Валенсия. Той избяга от домашния си арест и беше обявен за издирване от бургаската полиция на 24 август.

Колев е предаден на съд за шофиране след употреба на кокаин и хулигански прояви на магистрала "Тракия". След бягството Районния съд в Пазарджик промени мярката му от "домашен арест" в "задържане под стража".

След 11-дневно издирване е установено, че Колев е в испанската столица, където е задържан от местни полицаи. Инфлуенсърът излъчваше ареста си на живо в една от социалните мрежи.