Близо 1100 са вече регистрираните случаи на западнонилска треска в Европа от началото на годината.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, те са открити в 15 европейски държави.

Броят на заразените се е увеличил значително през последните седмици. Най-много са заразените в Италия – над 500, следват Гърция с 284 и Испания с 88.

Хората са призовани да избягват райони около застояла вода, както и да използват репеленти срещу комари, които са разпространителите на западнонилската треска.