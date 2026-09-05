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Трагедията в Исперих: Прокуратурата разследва двойното убийство и последвалото самоубийство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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Окръжната прокуратура в Разград разследва двойно убийство с последвало самоубийство в Исперих. Снощи в къща в центъра на града бяха открити мъртви две сестри на 10 и 17 години, а баща им се е обесил. Разследващите изключват да е имало друга намеса.

Във вторник приключва живота на двете сестри, убити с нож, докато спят от собствения им баща. За последно от тогава са изключени мобилните им телефони и майката е предположила, че са заминали на почивка, нямат обхват и за това не може да се свърже с тях. Според роднини обаче, мъжът често е проявявал агресия и това е причината майката да го напусне преди два месеца.

От Окръжната прокуратура в Разград, която води разследването, няма категорично потвърждение да е имало домашно насилие в семейството. Тепърва се установява дали са подавани сигнали, дали са сезирани компетентните институции и въобще можело ли е тази трагедия да бъде избегната.

Тихомир Тодоров – окръжен прокурор на Разград: "Преди близо два месеца той е изоставен от жена си, която е майка на децата, но не е съпруга. Имаме съмнение, че е дължал на едно от казината в Исперих пари. Нямал е постоянна работа, заедно със своя баща са карали такси. БНТ: Можем ли да кажем с какво е извършено убийството на двете момиченца? - С нож, намерен е на произшествието."

Това, което се знае е, че мъжът не е бил криминално проявен преди това, но е имал увлечения към хазарта. Децата редовно са посещавали училище. Трите тела са транспортирани до болницата в Русе. Разследването по случая продължава.

Вижте още в прякото включване на Даниела Димитрова

#двойно убийство #исперих #самоубийство

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