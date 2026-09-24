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Обвиниха четирима полицаи за измама при проверка на шофьор на лек автомобил

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асоциацията прокурорите писмо всс защита софийска градска прокуратура
Снимка: Архив/БГНЕС
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Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама при проверка на шофьор на лек автомобил, съобщиха от прокуратурата.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за две престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Според обвинителния акт на 02 февруари 2024 г., в периода от 00.55 ч. до 02.00 ч., в района на кръстовището на ул. „Слатинска“ и ул. „Боян Магесник“ в София четиримата обвиняеми, действайки като полицейски органи и в съучастие помежду си, въвели в заблуждение водач на лек автомобил относно резултата от извършена проверка за употреба на наркотични вещества.

На водача е било казано, че резултатът е положинетел и му е било внушено, че срещу предаването на парична сума няма да бъдат предприети предвидените в закона действия.

Вследствие на поддържаното заблуждение водачът предал сумата от 800 лева.

За това деяние четиримата са предадени на съд.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за това, че на 02 февруари 2024 г. не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за държане без надлежно разрешение на 161 броя боеприпаси.

Предстои Софийският райнонен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

#заблуждение #четирима полицаи #Софийска градска прокуратура, #шофьор на автомобил #обвинение #измама

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