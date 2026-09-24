Обвиниха четирима полицаи за измама при проверка на шофьор на лек автомобил

Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама при проверка на шофьор на лек автомобил, съобщиха от прокуратурата.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за две престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Според обвинителния акт на 02 февруари 2024 г., в периода от 00.55 ч. до 02.00 ч., в района на кръстовището на ул. „Слатинска“ и ул. „Боян Магесник“ в София четиримата обвиняеми, действайки като полицейски органи и в съучастие помежду си, въвели в заблуждение водач на лек автомобил относно резултата от извършена проверка за употреба на наркотични вещества.

На водача е било казано, че резултатът е положинетел и му е било внушено, че срещу предаването на парична сума няма да бъдат предприети предвидените в закона действия.

Вследствие на поддържаното заблуждение водачът предал сумата от 800 лева.

За това деяние четиримата са предадени на съд.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за това, че на 02 февруари 2024 г. не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за държане без надлежно разрешение на 161 броя боеприпаси.

Предстои Софийският райнонен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.