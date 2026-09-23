29-годишен мъж катастрофира, а след това открадна такси в "Люлин"

Задържан и с повдигнато обвинение е 29-годишен мъж, който предизвика лека катастрофа, а след това открадна такси в столичния квартал "Люлин", съобщиха от Софийска районна прокуратура.

В понеделник вечерта таксиметров шофьор спрял за малко пред търговски център, когато обвиняемият се качил в таксито му и го откраднал.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.