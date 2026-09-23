Задържаха шуменец, шофирал с 2,56 промила алкохол

Полицаи задържаха шуменец, шофирал с над 2,5 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Тази нощ, около 00:45 часа, на кръстовището на бул. „Симеон Велики“ и ул. „Алеко Константинов“ в Шумен, екип на охранителна полиция е спрял за проверка водач на лек автомобил с шуменска регистрация. Зад волана във видимо нетрезво състояние бил 32-годишен мъж от града. След тест с дрегер са отчетени 2,56 промила алкохол в издишания от водача въздух. Той е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът, собственост на 46-годишен мъж от Шумен, не е иззет.

Полицаи са задържали за шофиране след употреба на алкохол и мъж от село Каспичан. Около 1:30 часа тази нощ в населеното място за проверка от служители на полицейското управление в Нови пазар е спрян водач на товарен автомобил с шуменска регистрация. Зад волана бил 35-годишен мъж от село Каспичан, който лъхал на алкохол. След тест с дрегер са отчетени 2,02 промила алкохол в издишания от него въздух. Водачът е дал кръвна проба за анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Автомобилът, собственост на 52-годишен мъж, не е иззет.

По двата случая са образувани бързи производства.