БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков е четвърти във финала на Диамантената лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Българският лекоатлет записа първо участие в битката за трофея от престижната атлетическа верига.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Слушай новината

Божидар Саръбоюков зае четвърто място в скока на дължина на диамантения финал в Брюксел. За българския талант това бе първо участие в битката за трофея от престижната атлетическа верига.

Саръбоюков, който е бронзов медалист от световното първенство в зала в Торун и от европейския шампионат на открито през миналия месец, записа 8.00 метра в най-добрия си опит при вятър от -0.2 м/сек.

Състезателят на Димитър Карамфилов имаше още два успешни скока – 7.77 м (+1.9 м/сек.) и 7.84 м (-0.6 м/сек.). В последния си опит Саръбоюков постигна отлична дистанция, но въздушен фаул от само един сантиметър го лиши от по-добро класиране.

През сезона българинът се включи във всичките шест турнира от диамантената серия в дисциплината, като в Рим стигна до първата си победа в престижната верига.

Титлата в Брюксел отиде при ямайския световен шампион от Доха 2019 Таджей Гейл. Той направи решаващия си скок в последния опит – 8.46 м (+1.4 м/сек.), с което защити диамантения трофей от миналата година.

Втори остана гръцката звезда Милтиадис Тентоглу с 8.40 м (+0.5 м/сек.), въпреки че дълго време водеше състезанието. Третото място зае швейцарецът Симон Ехамер с 8.23 м (-0.2 м/сек.).

Саръбоюков изпраща изключително силна 2026 година. Той на няколко пъти подобри националния рекорд на България, а най-доброто му постижение е впечатляващите 8.49 метра, постигнати в Пловдив през лятото.

#Диамантена лига в Брюксел 2026 #Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
2
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска акция в село Сталийска махала
3
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска...
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във Варна
4
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във...
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
5
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана във Варна
6
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Други спортове

Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3
Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3
Спортни новини 04.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 04.09.2026 г., 20:50 ч.
Ваут ван Аерт триумфира в 13-ия етап от Обиколката на Испания Ваут ван Аерт триумфира в 13-ия етап от Обиколката на Испания
Чете се за: 01:25 мин.
Никола Цолов завърши квалификацията на Формула 2 в Монца на шесто място, но получи наказания и за двете състезания Никола Цолов завърши квалификацията на Формула 2 в Монца на шесто място, но получи наказания и за двете състезания
Чете се за: 01:50 мин.
Треньор на световните медалисти предава опит на лагера по таекуондо в Кранево Треньор на световните медалисти предава опит на лагера по таекуондо в Кранево
Чете се за: 01:20 мин.
Спортисти от Федерацията по адаптирана физическа активност влязоха в бокса Спортисти от Федерацията по адаптирана физическа активност влязоха в бокса
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Двойно убийство и самоубийство в Исперих Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР) Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР)
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Румен Радев пред депутатите: Ние стоим твърдо до Германия, но...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Ново напрежение между Лондон и Буенос Айрес заради Фолклендските...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Разследването на саботажа в Мюнхен: Оставиха в ареста двама...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Засилен трафик: Тапи по пътя към Гърция
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ