Божидар Саръбоюков е четвърти във финала на Диамантената лига

Божидар Саръбоюков зае четвърто място в скока на дължина на диамантения финал в Брюксел. За българския талант това бе първо участие в битката за трофея от престижната атлетическа верига.

Саръбоюков, който е бронзов медалист от световното първенство в зала в Торун и от европейския шампионат на открито през миналия месец, записа 8.00 метра в най-добрия си опит при вятър от -0.2 м/сек.

Състезателят на Димитър Карамфилов имаше още два успешни скока – 7.77 м (+1.9 м/сек.) и 7.84 м (-0.6 м/сек.). В последния си опит Саръбоюков постигна отлична дистанция, но въздушен фаул от само един сантиметър го лиши от по-добро класиране.

През сезона българинът се включи във всичките шест турнира от диамантената серия в дисциплината, като в Рим стигна до първата си победа в престижната верига.

Титлата в Брюксел отиде при ямайския световен шампион от Доха 2019 Таджей Гейл. Той направи решаващия си скок в последния опит – 8.46 м (+1.4 м/сек.), с което защити диамантения трофей от миналата година.

Втори остана гръцката звезда Милтиадис Тентоглу с 8.40 м (+0.5 м/сек.), въпреки че дълго време водеше състезанието. Третото място зае швейцарецът Симон Ехамер с 8.23 м (-0.2 м/сек.).

Саръбоюков изпраща изключително силна 2026 година. Той на няколко пъти подобри националния рекорд на България, а най-доброто му постижение е впечатляващите 8.49 метра, постигнати в Пловдив през лятото.