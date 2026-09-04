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Повече полиция в Габрово заради междуетническо напрежение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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В Габрово ще бъде засилено присъствието на полиция и жандармерия заради системни сигнали за нарушаване на обществения ред и напрежение.

Последният случай е от квартал „Бичкиня“, където жители сигнализират за системен тормоз от семейство, срещу което за половин година има над 19 сигнала до полицията. Затова и хората са събрали подписка с искане за решаване на проблема.

Преди година и половина Радка Стефанова купува къща в квартал „Бичкиня“. Адресна регистрация тук имат 22 – ма души. На място живият шестима възрастни и седем деца. Къщата е долепена до тази на Мария Стефанова, която твърди, че е жертва на системен тормоз от фамилията.

Мария Стефанова, жител на кв. „Бичкиня": "Силна музика, викат, имаха кучета – излизат гонят хората. Ходят, начупиха детска площадка, хората не могат да си пускат децата. Те се чувстват като безнаказани и оттам тръгват нещата.“

Казусът предизвика напрежение в града, а местните настояват институциите да вземат мерки. Събрали са и 600 подписа.

Надя Колева: "Подписката настоява за реални действия, които да гарантират сигурността на жителите не само в квартала."

Живеещите в проблемната къща също твърдят, че се страхуват.

Радка Стефанова, жител на кв. „Бичкиня“: "Не можем да излизаме на магазина, не можем да излизаме на парк. Ние сме затворени. Трябва аз да работя да си гледам децата. В страх живея, в стрес, децата ми също.“

Минчо, жител на кв. „Бичкиня“: "Самите хора, които не живеят в този квартал и те събират подписи срещу нас.“

От МВР обявиха, че засилват присъствието на униформени в района заради многото подадени сигнали.

Венцислав Катинов, зам.-министър на МВР: "Аз поех ангажимент за осигуряване на допълнителни щатни бройки на областната дирекция, за да може да се работи спокойно от колегите от полицията.“

Проблемът обсъдиха представители на всички отговорни институции и обявиха, че ще сформират експертна работна група, която да работи по казуса.

Таня Христова, кмет на Община Габрово: "Това, за което бие камбаната Габрово, тук често пъти манипулацията на политиката пречи на обществото, трябва да се надраснат дребните политически заигравки."

Сред основните задачи на работната група от експерти ще бъде работата с деца и родители от семейства, в които има данни за проблеми.

#междуетническо напрежение #кв. Бичкиня #Габрово, #засилено полицейско присъствие

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