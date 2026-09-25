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Полицаи учат възрастни хора как да се пазят от измами в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:25 мин.
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полицаи учат възрастни хора пазят измами бургас
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Как да разпознаят измамата навреме и как да реагират, ако непознат поиска пари или се опита да влезе в дома им – това обясниха полицейски служители в Бургас на самотно живеещи възрастни хора.

Срещата е част от превантивната инициатива „Как да се предпазим от престъпни посегателства и измами? Наръчник за спокойни старини“, организирана по инициатива на Домашния социален патронаж в Бургас.

Полицейските инспектори Таня Георгиева и Николай Караколев запознаха възрастните хора с най-честите ситуации, при които могат да станат жертва на измама или престъпление. Основният съвет – да не се доверяват на непознати, да не дават пари или лични данни и при съмнение незабавно да потърсят близък човек или полицията.

По време на срещата възрастните хора разказаха и за случаи, с които самите те са се сблъсквали. Полицаите им дадоха конкретни насоки как да разпознават съмнителното поведение и как да действат, без да се поддават на паника и натиск.

Целта на инициативата е превенцията да достигне именно до хората, които живеят сами и могат по-лесно да се превърнат в мишена на измамници.

# възрастни хора #Бургас #полицаи #измами

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