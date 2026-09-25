ГДНП участва в разследване на Европейската прокуратура за обществена поръчка

Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ са участвали в процесуално-следствени действия по разследване на Европейската прокуратура за данни за неправомерни действия на длъжностни лица при организирането и провеждането на обществена поръчка.

Следователи от Националната следствена служба, със съдействието на ГДНП и ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, са извършили претърсвания и изземвания на 10 адреса на територията на СДВР и областните дирекции на МВР в Перник и Велико Търново.

Поръчката е свързана с дейности за подобряване на енергийната ефективност и качеството на атмосферния въздух.

Иззети са документи, електронни устройства и други вещи, относими към разследването. Работата по случая продължава.