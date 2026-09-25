БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла,...
Чете се за: 00:52 мин.
Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има...
Чете се за: 03:40 мин.
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Да преживееш 7,8 по Рихтер: Специален камион във Варна ще симулира силния трус

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
Да преживееш 7,8 по Рихтер: Специален камион във Варна ще симулира силния трус
Слушай новината

Специализиран камион, който симулира земетресения с магнитуд 7,8 по Рихтер пристигна във Варна. Той ще бъде отворен за посещения, като целта е хората да научат как да реагират в подобна бедствена ситуациа. Проектът е на Варненския свободен университет, Турската земетръсна фондация и Община Такирдаг.

Студенти, ученици и граждани могат да го посетят и в контролирана среда да разберат какво е усещането при силно земетресение. Целта е да научат как да реагират при в бедствена ситуация.

Симулаторът ще остане във Варна два дни. Той ще бъде в помощ и на студенти, които изучават специалности, свързани с опазване на човешкия живот, но също и на интериорните дизайнери, чиито проекти трябва да бъдат съобразени със съответната сеизмична активност.

Деяна Георгиева, студент "Интериорен дизайн", ВСУ: "За кой район ще трябва да направя самия дизайн, какви са степените на земетресение. В България са минимални, докато в Турция са в по-голямо количество, така че там се възприемат по-различни мерки."

доц. д-р Анелия Ненова, изследовател и обучител: "Симулациите смятаме, че са много полезни, тъй като земетресението е природно бедствие, което е трудно да бъде предвидено. В същото време бедствията са нещо, което напоследък ни сполетяват доста често."

Вижте още в прякото включване на Деян Михайлов

#камион симулатор на земетресения #посещения #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на...
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
3
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син
4
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
5
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
След срещата Радев - Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29
6
След срещата Радев - Туск в Полша: Варшава е единствената...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Почина Марина Влади
2
Почина Марина Влади
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Общество

БНТ променя програмата си в памет на режисьора и сценарист проф. д-р Михаил Мелтев
БНТ променя програмата си в памет на режисьора и сценарист проф. д-р Михаил Мелтев
Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши парламентът Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши парламентът
Чете се за: 00:40 мин.
Полицаи учат възрастни хора как да се пазят от измами в Бургас Полицаи учат възрастни хора как да се пазят от измами в Бургас
Чете се за: 01:25 мин.
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
Чете се за: 02:12 мин.
Скандали в парламента за новия механизъм за определяне на минималната заплата Скандали в парламента за новия механизъм за определяне на минималната заплата
Чете се за: 03:42 мин.
Потребителска кошница: Колко пъти може да я напълним с една заплата в Благоевград? Потребителска кошница: Колко пъти може да я напълним с една заплата в Благоевград?
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско, има загинал
Пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско, има...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши парламентът Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши парламентът
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Румъния премахва таксата за Дунав мост от 1 октомври и предлага на...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Подкрепата на България за Украйна: Опозицията разкритикува...
Чете се за: 03:52 мин.
Политика
МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ