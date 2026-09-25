Да преживееш 7,8 по Рихтер: Специален камион във Варна ще симулира силния трус

Специализиран камион, който симулира земетресения с магнитуд 7,8 по Рихтер пристигна във Варна. Той ще бъде отворен за посещения, като целта е хората да научат как да реагират в подобна бедствена ситуациа. Проектът е на Варненския свободен университет, Турската земетръсна фондация и Община Такирдаг.

Студенти, ученици и граждани могат да го посетят и в контролирана среда да разберат какво е усещането при силно земетресение. Целта е да научат как да реагират при в бедствена ситуация.

Симулаторът ще остане във Варна два дни. Той ще бъде в помощ и на студенти, които изучават специалности, свързани с опазване на човешкия живот, но също и на интериорните дизайнери, чиито проекти трябва да бъдат съобразени със съответната сеизмична активност.

Деяна Георгиева, студент "Интериорен дизайн", ВСУ: "За кой район ще трябва да направя самия дизайн, какви са степените на земетресение. В България са минимални, докато в Турция са в по-голямо количество, така че там се възприемат по-различни мерки." доц. д-р Анелия Ненова, изследовател и обучител: "Симулациите смятаме, че са много полезни, тъй като земетресението е природно бедствие, което е трудно да бъде предвидено. В същото време бедствията са нещо, което напоследък ни сполетяват доста често."

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