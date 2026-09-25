БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

17 000 литра гориво без документи е задържано на Митница София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Около 17 000 литра гориво без документи са задържали митнически служители при превоз в страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

След оперативен анализ и „road stop“ контрол на автомагистрала „Тракия“ служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД „Митница София“ са спрели за проверка автоцистерна, пътуваща от Пловдив към София. По документи тя е превозвала бензин А-95 в две от клетките.

При проверката е установено, че останалите клетки, които според акцизните документи е трябвало да са празни, са пълни с течност с мирис на дизелово гориво. Взети са проби за лабораторен анализ, а около 17 000 литра енергийни продукти са иззети с опис.

Горивото е задържано заради липса на акцизни документи, обезпечаващи транспорта или плащането на акциз. По актуални пазарни цени стойността му е над 33 000 евро, като над 11 000 евро са дължимите акциз и ДДС.

Работата по случая продължава.

#Митница София #гориво без документи #Агенция Митници

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
3
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
4
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син
5
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
6
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Почина Марина Влади
2
Почина Марина Влади
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Криминално

Над 2 тона марихуана бяха унищожени днес чрез изгаряне
Над 2 тона марихуана бяха унищожени днес чрез изгаряне
Обвиниха четирима полицаи за измама при проверка на шофьор на лек автомобил Обвиниха четирима полицаи за измама при проверка на шофьор на лек автомобил
Чете се за: 01:30 мин.
Оставиха в ареста грузинец за трафик на 24 афганистанци Оставиха в ареста грузинец за трафик на 24 афганистанци
Чете се за: 00:37 мин.
"Справедливост за Ети" - близки и приятели на убитата Евгения се събраха пред Съдебната палата "Справедливост за Ети" - близки и приятели на убитата Евгения се събраха пред Съдебната палата
Чете се за: 01:35 мин.
Случаят „Петрохан – Околчица“: Слави Трифонов разруши поставената паметна плоча Случаят „Петрохан – Околчица“: Слави Трифонов разруши поставената паметна плоча
Чете се за: 02:35 мин.
29-годишен мъж катастрофира, а след това открадна такси в "Люлин" 29-годишен мъж катастрофира, а след това открадна такси в "Люлин"
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна" Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна"
Чете се за: 04:07 мин.
По света
ЦИК: 27 остават кандидатските двойки в борбата за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Започва предизборната кампания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ