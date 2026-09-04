Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР)

Обща визия за бъдещето на Европа, за войната в Украйна и за санкциите срещу Русия обявиха от София премиерите на България и Словакия Румен Радев и Роберт Фицо. Двамата договориха да работят заедно в сферата на отбраната и енергетиката.

Фицо е на официално посещение у нас, в рамките на което се срещна и с президента Илиана Йотова.

Общи послания и в нито едно от тях не прозвучаха съществени различия между Робърт Фицо и Румън Радев. Първо е енергетиката. България и Словакия създават съвместна комисия с обмяна на опит в хода на преговорите за закупване на ядрени реактори от американската компания Уестингхаус. Крайната цел да се постигнат по-ниски цени на тези реактори.

Засилено сътрудничество в областта на отбраната, в енергийната диверсификация, енергийната сигурност. Общ фронт по преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.

От София прозвучаха и идентични послания за войната в Украина. Позиция като на Румен Радев изразиха и Робърт Фицо и президентът Илияна Йотова. В разговорите в президентството, словашкият премиер дори отбеляза, че Йотова и Радев са единствените европейски лидери, които споделят позицията, че няма военно решение на войната в Украина.

Първата от 10 години визата на Роберт Фицо у нас започна с поднасяне на венци пред паметника на Незнайния войн. Последваха разговори на 4 очи, след които стана ясно, че позициите на София и Братислава съвпадат по всички вътрешни и световни въпроси. На първо място енергетиката - и двете държави бяха принудени да затворят ядрени реактори, за да са част от Европа. Сега и ние, и Словакия купуваме американски реактори от "Уестингхаус". За целта в съвместна комисия ще се обменя опит и експертиза

Илияна Йотова след срещата с Роберт Фицо: Конфликтът в Украйна няма военно решение Роберт Фицо, премиер на Словакия: "При обмен на информация може да се създаде позитивен натиск за понижаване на цената."

Румен Радев, премиер: "Дори обсъждахме с премиера Фицо как можем ние заедно да излизаме пред производителите, доставчиците на такива сложни технически системи и по този начин заедно като преговаряме вече имаме предимство като обща воля като държави-членки на ЕС, като по-голямо количество. Знаете какво означава по-голямото количество по отношение на цената."

България ще помогне на Словакия да се справи и с друг проблем - зависимостта от руски енергийни ресурси. Братислава получава петрол само през нефтопровода Дружба, който минава през Украйна. Словакия ожесточено се противопоставяше и на решението на Евросъюза да спре доставките на руски природен газ до края на другата година.

Роберт Фицо, премиер на Словакия: "Ще купуваме на толкова високи цени, каквито в живота си не сме виждали. Това е резултат от енергийната политика на Европейския съюз. Ето защо се надяваме на доставки на природен газ от българските фирми за Словакия и нашите оператори трябва да работят още по-интензивно." Румен Радев, премиер: "България има достъп до терминалите за втечнен газ на Гърция, има достъп до терминалите за втечнен газ на Турция, имаме изградената физическа инфраструктура за пренос на газ до държавите от Централна и Източна Европа, включително Словакия."

В България бяха и словашките министри на външните работи и на отбраната, които разговаряха с колегите и у нас. Страните ни ще обменят опит и за модернизиране на армиите, усвояването на американските изтрелбители F-16 Block 70, както и върху изпълнението на проектите по инструмента SAFE. Позициите на Фицо и Радев съвпадат напълно и за войната в Украйна и за европейските санкции срещу Русия.

Румен Радев, премиер: "Ние вече в лицето на нашето правителство не се притесняваме да поставяме открито българския национален интерес пред Брюксел и както се видя с последния пакет санкции - няма нищо лошо да поставим този интерес." Роберт Фицо, премиер на Словакия: "Но колко трябва да бъдат тези санкционни пакети? 100? 200? Кога ще кажем, че най-накрая е успешно? Ние постоянно се убеждаваме, че санкциите са успешни и постоянно приемаме още и още, и още."

Словашкият премиер разговаря на 4 очи и с президента Илиана Йотова. Сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, общите ни позиции за кохезионната политика и за разширяването на блока бяха сред темите на разговора. Йотова споделя позицията на Роберт Фицо за войната в Украйна.

Илияна Йотова, президент: "Конфликтът в Украйна не може да има военно решение. Този конфликт трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз, включително и на нашите две."

Йотова изтъкна грижата на словашката страна за българската общност, културните и образователните й институции. И допълни, че предстои отбелязването на 80 години от основаването на Българското училище в Братислава.