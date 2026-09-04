Румен Радев пред депутатите: Ние стоим твърдо до Германия, но трябва да запазим частица разум

Премиерът Румен Радев заяви, че България твърдо подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие на Русия, но предупреди, че не е разумно да се провокира държавата с най-големия ядрен арсенал в света. Близо час той отговаря на депутатски питания в първия за новата есенна сесия блиц контрол.

Министър председателят заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен.

От ГЕРБ разкритикуваха премиера и правителството за липсата на категорична позиция, след като Германия обяви, че зад хибридната атака на летището в Лайпциг стои Русия.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: "Искаме да сме част от Европа и да се ползваме от благата от Европа, но вие показвате една плахост е неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на тази дума." Румен Радев, министър-председател: "Европа не е конкурс по конформизъм. Ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз няма такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашия най- голям съюзник и икономически партньор, но ние трябва да запазим частица разум."

Премиерът съобщи, че с председателя на Европейсикя съвет Антонио Коща са обсъдили нуждата за равен достъп до големия кохезионен фонд, така че по-малко развитите държави да не изостават в своето технологично развитие. Последва спор за дефицитите между Асен Василев и Румен Радев.

Асен Василев, ПП: "На 1 септември МФ публикува данните за август месец. Дефицитът за август месец е 2,2 процента. Как ще стане 5,7, ако няма масово харчене в края на годината с ПМС-та, аз не го виждам." Румен Радев, министър-председател:"Това, че към август месец дефицитът е по-нисък е в резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета."

"Възраждане" обвиниха Радев, че не е изпълнил обещанието си за доставката на руски петрол.

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Излъгахте ли, когато говорихте на българските граждани по време на предизборната кампания, че трябва да паднат санкциите срещу Русия и да внасяме евтин петрол." Румен Радев, министър-председател: "Въпрос на около два месеца да спрем категорично работата на Нефтохима, това е да слушаме това, което вие казвате, защото и от ОФАК и от друга държава ще получим санкции, които ще ни изхвърлят от международните пазари за търговия с петрол и от всякакви банкови гаранции."

СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА, БНТ

Радев разсея и спекулациите, че строежът на магистрала "Черно море" е обвързан с "Боташ", като обясни, че преговори за нейното изграждане с Турция са водени от кабинета Желязков, а не от настоящото правителство.

Румен Радев, министър-председател: "Ще строим магистрала "Черно Море", ще строим Русе - Маказа и други с публично-частно партньорство, на концесии, само ще го правим на свободен открит търг, за най-изгодна цена и условия."

ДБ повдигнаха въпроса за състоянието на службите. Ген. Атанасов попита защо 35 % от щата в ДАР е незает и защо шефове на западни служби са дали лоша оценка за нашите.

Атанас Атанасов, ДБ: "Оценката за България - нула точки за надеждност и ефективност." Румен Радев, министър-председател:"В разговор с помощник- генералния секретар на НАТО по цивилното разузнаване изрази изключително висока оценка и за ДАР и за ДАНС. Процентът на некомплект, който вие цитирате за ДАР си е същият от 10 г. Аз съм дал указания и искам да ви уверя, че в момента тече процес на дълбока трансформация в нашите служби, и структурна и функционална."

Радев призна, че при акцията по разкриване на заглушителя в "Драгалевци" не е имало добра комуникация между КРС и службите.

Румен Радев, министър-председател: "Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура. Излизат от ресторанта, и ги питат- какво правите тук, ами търсим един заглушител. Явно е тук в района, защото нашата апаратура казва- стигнахте до мястото. Чак после те уведомяват службите, МВР и т.н."

Заради визитата на словашкия премиер Робърт Фицо, Радев си тръгна с половин час по-рано от парламентарния блиц контрол, което разгневи опозицията.



