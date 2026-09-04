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Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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премиерът радев българия подкрепя германия връзка установеното хибридно действие
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта.

"Българското Министерство на външните работи отговори адекватно и категорично – подкрепяме нашия икономически и инвестиционен партньор Германия", посочи той.

Радев обясни, че с председателя на Европейския съвет Антонио Коща е обсъждал въпроса. "За мен това е безразсъдно действие", настоя премиерът. По думите му случаят е сложен и изключително тревожен.

"На базата на разкритията около дрона се прави изводът, който води към руска хибридна атака – това е директното цитиране на формулировката от висшето германското ръководство", каза Радев и добави, че големият въпрос е дали Германия ще стои спокойно или ще отговори.

"Колективният запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия, това се вижда всяка нощ над Киев. Това увеличава риска и мисля, че Европа трябва най-сетне да започне да калкулира риска и трябва час по-скоро да се седне на масата на преговори, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте всеки изминал ден", коментира още министър-председателят.

Румен Радев каза още, че България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентоспособност. Това заяви премиерът Румен Радев по време на блиц парламентарния контрол.

Повод за въпроса бе вчерашното посещение в България на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с когото са обсъждани предстоящите преговори по следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз.

По думите на Радев пред Европа стои сериозно предизвикателство - амбициите на ЕС непрекъснато нарастват, докато наличните бюджетни ресурси остават ограничени.

#премиерът Румен Радев #блицконтрол

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