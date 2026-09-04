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Спор в парламента: Опозицията критикува кабинета за службите, дефицита и позицията към Русия

Николай Минков от Николай Минков
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спор парламента опозицията критикува кабинета службите дефицита позицията русия
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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От ГЕРБ разкритикуваха премиера и правителството за липсата на категорична позиция, след като Германия обяви, че зад хибридната атака на летището в Лайпциг стои Русия. Темата беше обсъдена по време на изслушване в парламента.

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС заявиха, че България трябва да бъде по-ясна в позицията си като член на Европейския съюз.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: „Искаме да сме част от Европа и да се ползваме от благата на Европа, но вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европейци в пълния смисъл на тази дума. И когато искаме да консумираме добавената стойност от това да сме член на ЕС, ние трябва да сме готови да дадем и своето“.

Премиерът Румен Радев отговори, че България не трябва да се превръща в част от ескалацията на напрежението.

Румен Радев, министър-председател: „Европа не е конкурс по конформизъм. Ако вие настоявате България да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия – нашия най-голям съюзник и икономически партньор, но ние трябва да запазим частица разум. България е там сред тези държави , които настояват това час по-скоро това нещо да спре. Според мен Европа може да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“.

По време на парламентарното изслушване възникна и спор между премиера и лидера на ПП Асен Василев за размера на бюджетния дефицит.

Асен Василев, ПП: „На 1 септември МФ публикува данните за август месец. Дефицитът за август месец е 2,2%. Как ще стане 5,7, ако няма масово харчене в края на годината, аз не го виждам.“

Румен Радев, министър-председател: „Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е в резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета.“

„Демократична България“ повдигнаха и въпроса за състоянието на службите.

Атанас Атанасов, ДБ: „От доклади на ДАР става известно, че тази агенция има повече от 35% кадрови недокомплект. 60 бивши и настоящи високопоставени ръководители на разузнавателни служби на страните – членки на НАТО дават за България нула точки за надеждност и ефективност. На базата на тези обстоятелства моят въпрос е: какви действия вие лично ще предприемете?“

Румен Радев, министър-председател: „По отношение на оценките мога да ви кажа, че в разговори с помощник-генералния секретар на НАТО по цивилното разузнаване той изрази изключително висока оценка и за ДАР, и за ДАНС.“

Радев посочи още, че процентът на некомплект в ДАР, цитиран от Атанасов, е същият от 10 години.

„Аз съм дал указания и искам да ви уверя, че в момента тече процес на дълбока трансформация в нашите служби – структурна и функционална. И се надявам съвсем скоро съответно ръководителите на тези служби да запознаят Народното събрание с това, което ще предприемат.“

От „Възраждане“ обвиниха Радев, че не е изпълнил обещанието си да възобновим доставката на руски петрол.

Костадин Костадинов, „Възраждане“: „Излъгахте ли, когато говорихте на българските граждани по време на предизборната кампания, че трябва да паднат санкциите срещу Русия и да внасяме евтин петрол?“

Румен Радев, министър-председател: „Въпрос на около два месеца е да спрем категорично работата на „Нефтохим“. Това е да слушаме това, което вие казвате, защото и от ОФАК, и от друга държава ще получим санкции, които ще ни изхвърлят от международните пазари за търговия с петрол и от всякакви банкови гаранции.“

#премиерът Румен Радев #блицконтрол

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