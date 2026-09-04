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Близо 80% от децата са активни онлайн преди да навършат 10 години, сочи проучване

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УНИЦЕФ с тревожни данни за децата в интернет, експерти обсъждат превенцията и безопасността на подрастващите в мрежата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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УНИЦЕФ България събира на кръгла маса „Да растеш онлайн“ експерти, за да обсъдят как да се намалят рисковете за децата в интернет.

По време на форума ще бъдат представени и резултатите от ново изследване на УНИЦЕФ България, Националния център за безопасен интернет и Асоциация „Родители“. То показва, че близо 80% от учениците започват да бъдат активни онлайн още преди да навършат 10 години, а повече от половината прекарват над четири часа дневно в интернет.

Тревожна е и друга тенденция – 41% от децата казват, че при среща с шокиращо съдържание не биха споделили с никого. Над една пета са преживели онлайн тормоз, но едва 11% са потърсили помощ от учител или училищен специалист.

Снимки: БТА

#експерти #превенция #онлайн #безопасност #деца

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