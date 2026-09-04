Лидерът на опозиционната руска „Яблоко“ Николай Рибаков: Страх ме е от това, че светът е заплашен от унищожение

В навечерието на парламентарните избори в Русия единствената партия, която открито се обявява срещу войната, беше отстранена от участие във вота. Върховният съд на Русия остави в сила решението формацията „Яблоко“ да не бъде допусната до изборите. Сред обвиненията срещу партията са получаване на подкрепа и финансиране от западни движения. Според магистратите практиките, използвани от „Яблоко“, работят срещу изборния процес и срещу Русия.

Председателят на партията Николай Рибаков определи решението като „смехотворно“.

Николай Рибаков, председател на партия „Яблоко“: „Заради позицията за мир и свобода, заради живот без страх и заради искането за спиране на огъня. Това е по същество.“

По думите му причините за отстраняването на партията от изборите са толкова абсурдни, че могат да бъдат обяснени единствено в хумористична програма.

„А да обяснявам на българския зрител защо отстраниха от изборите формално, е възможно само в хумористична програма. Защото прецениха, че думите на песента „Нека винаги има слънце“, която е известна и е била популярна още в съветско време, за използването ѝ това е нарушение на авторското право и партията не може да я използва.“

Според Рибаков казусът има и още един абсурден момент. Михаил Островски, синът на композитора Аркадий Островски, автор на музиката на песента, официално е разрешил на партията да я използва. Решението на съда беше коментирано от анализатори като опит за ограничаване на риска или като проява на страх от нарастващата популярност на антивоенните послания.

Николай Рибаков, председател на партия „Яблоко“: „Според мен позицията на партия „Яблоко“ отговаря на интересите на всеки човек по света. Няма значение дали подкрепя Путин или не, защото „Яблоко“ казва на руснаците и на хората по цял свят: обърнете внимание накъде вървим. Стремително се движим към ядрена катастрофа, към унищожение на човечеството. Спрете се, прекратете, махнете се от този опасен път!“

В деня, в който магистратите решаваха съдбата на антивоенната партия, бяха задържани повече от 60 души. Рибаков обяснява, че в „Яблоко“ са наясно, че са под натиск заради позицията си в подкрепа на мира и свободата. Партията вече е подала жалба до по-висока инстанция - Президиума на Върховния съд. „Яблоко“ има 120 кандидати в едномандатните райони. Формацията участва и в местните избори. Според Рибаков хората, които сега подкрепят „Яблоко“, са предимно млади.

Николай Рибаков, председател на партия „Яблоко“: „Хората, които сега подкрепят „Яблоко“, са предимно млади и много млади, чийто живот започва сега. Едва сега обръщат внимание на политиката и се оказва, че те са изключително много. Те искат свободна държава, която ще бъде приятел и другар на други европейски страни. И такива хора в Русия са милиони. И това вече е най-важният резултат от тази предизборна кампания. Въпреки че изборите още не са факт, вече имаме резултат. Целият свят видя колко много хора в Русия подкрепят мира. И като се вземе предвид, че това са основно млади хора, това е бъдещето на Русия.“

За председателя на „Яблоко“ най-важният резултат от кампанията би бил спирането на войната и връщането към дипломатически преговори.

„Ако като резултат от кампанията, която е в ход, макар и с един ден по-рано, спрат да умират хора, това означава, че не сме участвали напразно. И за мен основният резултат ще е това - да се върне мирът и да започнат дълги, но мирни дипломатически преговори за бъдещето. Те вече ще се отнасят и до териториалните въпроси, и сигурността, и всичко останало.“

В деня, в който стана ясно, че „Яблоко“ няма да може да участва в изборите, един от заместник-председателите на партията - Лев Шлосберг - беше осъден на 11 години и един месец затвор заради дискредитиране на руските въоръжени сили и разпространяване на невярна информация за тях. Няколко дни по-късно беше потвърдена присъдата от седем години затвор за друг заместник-председател на „Яблоко“ - Максим Круглов, по подобни обвинения. В разговора Рибаков беше попитан дали не се страхува, предвид репресиите срещу опозицията и политическите затворници в Русия.

Николай Рибаков, председател на партия „Яблоко“: „Страх ме е от това, че сега светът ни е заплашен с унищожение, ако ние не спрем тази взаимна ненавист, злоба и агресия, която ще доведе до ядрена война и до пълното унищожение на Земята. Да, в партията ни има много хора, които заради убежденията, позицията и думите си са в затвора. „Яблоко“ е на 33 години. През това време шестима наши членове бяха убити заради политическите си убеждения.“

Предизборната програма на „Яблоко“ е изключително кратка – само 43 думи, по думите на Рибаков. В нея се призовава за мир и свобода, за преговори и за демократична Русия. Председателят на „Яблоко“ подчертава, че партията съществува от десетилетия и винаги е била в опозиция.

„Ние съществуваме от десетилетия и винаги сме били опозиция. Но сега хората видяха, че има партия, която казва на глас това, което те мислят. Партия, за която човешкият живот е най-висша ценност.“

На въпроса каква Русия ще се събуди след изборите, Рибаков отговори с надежда за промяна и нормализиране на отношенията с Европа.

Николай Рибаков, председател на партия „Яблоко“: „Ще се събуди с надежда за това, че ще сме в добри, мирни отношения в бъдеще в една голяма Европа. Заедно с България, Португалия, Швеция, Финландия, Русия, страните от постсъветското пространство, с балтийските държави. Защото всички ние сме една голяма Европа. Издигането на граници е временно, както показва животът, а не завинаги. Израснали сме в една култура. Изповядваме близки убеждения и ценности. И няма нищо по-важно от голямо европейско пространство, където хората помежду си не воюват, а свято почитат ценността на човешкия живот. Заради това работим в Русия.“

Вижте целия репортаж на Теодора Гатева във видеото