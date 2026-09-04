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Ванс: САЩ няма да преговарят докато Иран атакува

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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ванс сащ преговарят докато иран атакува
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Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати не планират да водят преговори с Иран, докато Техеран не спре да атакува търговски кораби в Ормузкия проток.

„Трябва да спрат и толкова“, каза Ванс на пресконференция. Американският вицепрезидент заяви, че администрацията разследва въздушната атака, при която беше ударена сграда в южния ирански град Сирик, по време на сватбено тържество. Жертвите на удара станаха петима, след като млада жена почина в болница, ранените са над 70. Анализ на експерти за Ройтерс показва, че ударът е директно попадение, а не рикошет от друга цел. Атаката беше най-сериозната от юли насам и стана причина Иран да възобнови ударите си по американски бази в съседите си от Близкия Изток.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на Съединените щати: „Всички опции са на масата. Икономически натиск, военен натиск, дипломатически натиск, таен натиск. Това са все инструменти в арсенала на президента. Вицепрезидентът не е толкова глупав, че да застане пред всички вас и милиони американци, които гледат от домовете си, и да каже точно какво планираме да направим.“

#Джей Ди Ванс #САЩ #Иран #преговори

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