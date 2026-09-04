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Незаконен къмпинг край язовир „Йовковци“: Институциите подготвят принудително премахване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 03:50 мин.
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Незаконен къмпинг се е появил на брега на язовир „Йовковци“ край еленското село Шилковци. Обектът е разположен в санитарно-охранителната зона на язовира, което според институциите създава риск за качеството на водата, използвана от жителите на девет общини. Сигнал за случая е подаден в средата на юли от бившия управител на ВиК „Йовковци“. Последвали са проверки от Община Елена и областния управител на Велико Търново, при които са установени нарушения.

Село Шилковци е разположено в сърцето на Еленския Балкан, на живописния бряг на язовир „Йовковци“. По постоянен адрес там живеят едва 10 души, но още при влизането в селото прави впечатление наличието на множество каравани. По тесен път се стига до място, обособено като къмпингова зона непосредствено до язовира. Територията е оградена, а на оградите са поставени табели, че обектът е под постоянно видеонаблюдение и охрана. Не е ясно кога точно е обособен къмпингът. На място, освен каравани, има детски кът и барбекю, а на една от постоянните постройки е монтиран климатик. Част от местните жители обаче не виждат проблем в това.

Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново: „Ако си сложил каравана, какъв е проблемът?“

Според друг жител на района ограниченията са довели до отлив на туристи и риболовци. Местните поставят под въпрос и аргументите, че караваните застрашават качеството на водата.

- „Ами град София с коя вода се захранва? От язовир „Искър“. Значи там може да се разхождаме с лодки, а тук не може.“

В началото на юни в Община Елена е постъпило уведомление от собственика на земята, че възнамерява да постави градинска беседка с височина 2,5 метра, която няма да бъде трайно закрепена към терена. При проверката на място обаче е установено, че изграденото не отговаря на заявеното. Според Басейнова дирекция „Дунавски район“ в съответната зона има категорична забрана за паркиране и поставяне на каравани и други съоръжения. Причината е, че язовир „Йовковци“ е важен източник на питейна вода за населението в региона.

„Това е опасно. Ние сме длъжни да вземем всякакви мерки, за да можем да защитим населението и да не се компрометира водата и въобще язовир „Йовковци“ като източник за питейна вода“, заяви областният управител на Велико Търново.

От Басейнова дирекция „Дунавски район“ предстои да издадат предписание на собственика за премахване на незаконно поставените съоръжения. Ако това не бъде направено доброволно, властите ще пристъпят към принудително премахване.

Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново: „Ще предприемем принудително премахване. Със съдействието на тези органи, съдействието на Министерството на вътрешните работи и на прокуратурата, разбира се.“

В понеделник ще бъде свикана комисия с участието на всички отговорни институции. Предстои проверка и на останалите брегове на язовир „Йовковци“, за да се установи дали има и други незаконно изградени или поставени обекти.

Вижте още във видеото

#институциите #язовир Йовковица #незаконен къмпинг #принудително премахване

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