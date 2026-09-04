БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ограничават тировете по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за 6 септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ограничават движението на камионите над 12 тона по АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради очаквания засилен трафик за предстоящите 3 почивни дни за празника на Сединението.

Днес и утре забраната ще е за камионите, излизащи от София, а в понеделник – за тези, които пътуват към столицата. В района на Симитли ще има реверсивно движение – две ленти към Кулата през почивните дни,и две към София в понеделник. В 08.00 часа от пътна полиция ще дадат брифинг за организацията на движението и мерките, които ще предприемат за облекчаване на трафика.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков - отдел „Пътна полиция” в ГДНП: „Специално за днес над 700 са полицейските екипи, които са натоварени със задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Креснеското дефиле и Симитли. И тук един апел нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътят през Гоце Делчев и Илинден, където от Гоце Делчев до Банско могат да се движат по-спокойно в движението.“

#основни магистрали #ограничават тирове #заселен трафик #6 септември

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет
2
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
3
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
4
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
5
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха от Гражданската въздухоплавателна администрация
6
Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Регионални

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
Спират достъпа до още незаконни постройки в местността Баба Алино във Варна Спират достъпа до още незаконни постройки в местността Баба Алино във Варна
Чете се за: 05:42 мин.
Летните вируси се увеличават в Благоевград, инфекциозното отделение е почти пълно Летните вируси се увеличават в Благоевград, инфекциозното отделение е почти пълно
Чете се за: 06:07 мин.
Незаконен къмпинг край язовир „Йовковци“: Институциите подготвят принудително премахване Незаконен къмпинг край язовир „Йовковци“: Институциите подготвят принудително премахване
Чете се за: 03:50 мин.
Инфраструктурата на курортите: В Несебър ще обсъждат развитието на туристическите райони Инфраструктурата на курортите: В Несебър ще обсъждат развитието на туристическите райони
Чете се за: 00:37 мин.
Археолози търсят пристанището на антична Рациария Археолози търсят пристанището на антична Рациария
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати, но на пазара все още има аномалии Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати, но на пазара все още има аномалии
Чете се за: 11:00 мин.
У нас
Лидерът на опозиционната руска „Яблоко“ Николай Рибаков: Страх ме е от това, че светът е заплашен от унищожение Лидерът на опозиционната руска „Яблоко“ Николай Рибаков: Страх ме е от това, че светът е заплашен от унищожение
Чете се за: 07:55 мин.
По света
Летните вируси се увеличават в Благоевград, инфекциозното отделение...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Ограничават тировете по магистралите „Тракия“,...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Незаконен къмпинг край язовир „Йовковци“: Институциите...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът на Словакия пристига на посещение у нас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ