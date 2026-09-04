Ограничават тировете по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за 6 септември

Ограничават движението на камионите над 12 тона по АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради очаквания засилен трафик за предстоящите 3 почивни дни за празника на Сединението.

Днес и утре забраната ще е за камионите, излизащи от София, а в понеделник – за тези, които пътуват към столицата. В района на Симитли ще има реверсивно движение – две ленти към Кулата през почивните дни,и две към София в понеделник. В 08.00 часа от пътна полиция ще дадат брифинг за организацията на движението и мерките, които ще предприемат за облекчаване на трафика.