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Тежките камиони с ограничения по магистралите в празничните дни около 6 септември

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В почивните дни за Деня на Съединението - 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

- в петък /4 септември/ от 15.00 ч. до 20.00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

- в събота /5 септември/ от 09.00 ч. до 14.00 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София.

- в понеделник /7 септември/ от 12.00 ч. до 20.00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

На АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ „Тракия“ ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 4 и 5 септември, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 7 септември ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

#празничните дни #ограничения по магистралите #тежкотоварни камиони #6 септември

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