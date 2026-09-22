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ПП: Отстояването на независимостта не е в минало време, а продължава и днес

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ПП: Отстояването на независимостта не е в минало време, а продължава и днес
Снимка: ПП/Фейсбук
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Отстояването на независимостта не е в минало време. Тя продължава и днес – зависимостите никога не са работили в полза на развитието ни, казаха от "Продължаваме Промяната" (ПП) в профила си във Фейсбук по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

Преди 118 години във Велико Търново едни добре подготвени политици и дипломати имат смелост, за да изберат риска. Избират да се опълчат на Великите сили и да се преборят за независима България. Преди 118 години едно поколение българи поема отговорност за бъдещето на страната, а днес тази отговорност е наша, посочиха от ПП.

Независимостта означава да можеш сам да избираш пътя си, да не позволиш чужди интереси, страх или зависимости да определят бъдещето ти, както и да имаш силата да защитаваш и избираш това, което е най-добро за България, допълниха от формацията.

#"Продължаваме промяната" #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

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