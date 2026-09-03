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"Здраве без риск" - от МЗ насърчават консултациите с лекар преди купуването на хранителни добавки в мрежата

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39% от българите рядко или никога не се консултират с лекар, преди да приемат лекарство или хранителна добавка, рекламирани като полезни за здравето. Това показват данните от национално проучване на агенция „Тренд“. На фона на тези резултати започва национална кампания „Здраве без риск“, която ще насърчава информирания избор.

2 милиона българи използват лекарства или хранителни добавки без консултация с лекар. Сред тях и медикаменти за отслабване.

маг.-фарм. Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата: "Когато се закупува такъв продукт онлайн, няма никакви гаранции за това какво се съдържа в него, как е съхраняван този продукт и съответно, особено когато се касае за продукти, които се прилагат инжекционно, дали са спазени стерилните условия."

Затова от здравното министерство вземат мерки.

полк. д-р Николай Вълов, зам.-министър на здравеопазването: "Искаме по всякакъв начин хората преди да отидат до аптеката и преди да си купят някакво лекарство по интернет да не изхождат от това "една съседка ми каза" или "видях рекламата", или "изкуственият интелект ме посъветва", а просто да се информират от своя лекар, да не подлагат здравето си, живота си на риск с непроверени медикаменти особено по интернет."

Най-често такива продукти се поръчват именно в мрежата.

д-р Николай Брънзалов, председател на УС на Българския лекарски съюз: "Пациентите обикновено първо проверяват в социалните мрежи за тяхното заболяване, особено по-младите. Информацията вече е много по-бързо достъпна до всеки, въпросът е дали е правилната информация. Когато приемате какъвто и да е медикамент, хранителна добавка или каквото и да е, първо да се посъветвате с човек, който да поеме отговорността, за да ви го назначи и да ви каже "да, приемайте го."

Липсата на консултация може да има сериозни последствия за здравето.

#консултация с лекар #Здраве без риск # хранителни добавки #кампания

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