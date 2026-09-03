Българите от Непал се прибраха у дома

Групата от 15 българи, които се оказаха в района на тежките наводнения между Непал и Тибет се прибраха у дома. Полетът с който кацнаха е от Истанбул, в 21:56 часа бяха на летище “Васил Левски”.

Според водача на групата, Даниел Димов, едва когато са видяли видеата по интернет, са разбрали какво е можело да им се случи.

Даниел Димов, водач на групата: "Успяхме да се измъкнем с няколко дни от огромната трагедия, която се случи въобще на границата между Непал и Тибет. Буквално бяхме на същото място, където беше затворена границата три дни преди да се случи трагедията и когато видяхме видеата, които излязоха в интернет, вече по нашия път бяхме, както казваме, шокирани какво може да се случи, защото това реално може да се случи по всяко едно време."

Няма никаква гаранция кога ледникът ще се отдръпне, допълни Димов. По думите му, нашите сънародници са се уплашили и не са били наясно какво може да се направи, за да се върнат у дома.

Даниел Димов, водач на групата: "Като си водач на групата, нямаш много право на емоции. По-скоро трябва да си арбитър на цялото нещо. Хората, естествено, почнаха да се плашат какво ще правят оттук нататък. Естествено, запазих самообладание напълно. Това повлия и на групата. И като цяло нямахме много проблеми. Продължихме си по пътя."

Сънародниците ни бяха на около 500 километра от засегнатия район. Заради бедствието се провали първоначалния план те да бъдат изведени по сухопътната граница между Тибет и Непал. Със съдействието на Министерството на външните работи и българските дипломатически мисии в Пекин и Делхи беше организирано извеждането им през Лхаса и Катманду.