БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова обяви - Кирил Вълчев е кандидат за...
Чете се за: 02:30 мин.
Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната,...
Чете се за: 05:15 мин.
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред...
Чете се за: 02:40 мин.
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 03:45 мин.
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11...
Чете се за: 06:35 мин.
Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля
Чете се за: 08:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българите от Непал се прибраха у дома

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Групата от 15 души се оказа в района на тежките наводнения между Непал и Тибет

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Групата от 15 българи, които се оказаха в района на тежките наводнения между Непал и Тибет се прибраха у дома. Полетът с който кацнаха е от Истанбул, в 21:56 часа бяха на летище “Васил Левски”.

Според водача на групата, Даниел Димов, едва когато са видяли видеата по интернет, са разбрали какво е можело да им се случи.

Даниел Димов, водач на групата: "Успяхме да се измъкнем с няколко дни от огромната трагедия, която се случи въобще на границата между Непал и Тибет. Буквално бяхме на същото място, където беше затворена границата три дни преди да се случи трагедията и когато видяхме видеата, които излязоха в интернет, вече по нашия път бяхме, както казваме, шокирани какво може да се случи, защото това реално може да се случи по всяко едно време."

    Няма никаква гаранция кога ледникът ще се отдръпне, допълни Димов. По думите му, нашите сънародници са се уплашили и не са били наясно какво може да се направи, за да се върнат у дома.

    Даниел Димов, водач на групата: "Като си водач на групата, нямаш много право на емоции. По-скоро трябва да си арбитър на цялото нещо. Хората, естествено, почнаха да се плашат какво ще правят оттук нататък. Естествено, запазих самообладание напълно. Това повлия и на групата. И като цяло нямахме много проблеми. Продължихме си по пътя."

    Сънародниците ни бяха на около 500 километра от засегнатия район. Заради бедствието се провали първоначалния план те да бъдат изведени по сухопътната граница между Тибет и Непал. Със съдействието на Министерството на външните работи и българските дипломатически мисии в Пекин и Делхи беше организирано извеждането им през Лхаса и Катманду.

    #връщане у дома #група българи в Непал #пътуване #граница #наводнение

    Последвайте ни

    ТОП 24

    Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
    1
    Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
    След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет
    2
    След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
    Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16
    3
    Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени...
    Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
    4
    Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
    64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
    5
    64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
    Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
    6
    Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица

    Най-четени

    НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
    1
    НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
    На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
    2
    На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
    Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
    3
    Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
    Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
    4
    Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
    Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
    5
    Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
    Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
    6
    Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

    Още от: Азия

    Токсичен облак от дим: Пожари в Индонезия засегнаха големи части от Азия
    Токсичен облак от дим: Пожари в Индонезия засегнаха големи части от Азия
    След бедствието в Непал: Българите, блокирани в Тибет, се прибират у нас След бедствието в Непал: Българите, блокирани в Тибет, се прибират у нас
    Чете се за: 01:00 мин.
    След 250 дни в морето: Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира в Тайланд След 250 дни в морето: Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира в Тайланд
    Чете се за: 01:07 мин.
    Намалява надеждата за откриване на оцелели след бедствието между Непал и Тибет Намалява надеждата за откриване на оцелели след бедствието между Непал и Тибет
    Чете се за: 00:52 мин.
    Морското ниво превзема ниската суша: Процесът се ускорява с безпрецедентни темпове Морското ниво превзема ниската суша: Процесът се ускорява с безпрецедентни темпове
    Чете се за: 00:50 мин.
    Над 600 работници може да са блокирани в тунели след наводненията в Непал Над 600 работници може да са блокирани в тунели след наводненията в Непал
    Чете се за: 00:45 мин.

    Водещи новини

    Българите от Непал се прибраха у дома
    Българите от Непал се прибраха у дома
    Чете се за: 02:25 мин.
    У нас
    Двама журналисти влизат в битката за "Дондуков" 2 Двама журналисти влизат в битката за "Дондуков" 2
    Чете се за: 04:35 мин.
    У нас
    Антонио Коща в София в търсене на консенсус за следващия бюджет на ЕС Антонио Коща в София в търсене на консенсус за следващия бюджет на ЕС
    Чете се за: 04:45 мин.
    У нас
    СПЕЦИАЛНО: Лидерът на опозиционната руска "Яблоко" Николай Рибаков пред БНТ СПЕЦИАЛНО: Лидерът на опозиционната руска "Яблоко" Николай Рибаков пред БНТ
    Чете се за: 03:07 мин.
    По света
    Два месеца без мантинели: Опасните участъци по пътищата у нас се...
    Чете се за: 04:45 мин.
    У нас
    СПЕЦИАЛНО: Младежи - герои: От жертви на измами до помощници на...
    Чете се за: 03:20 мин.
    У нас
    "Здраве без риск" - от МЗ насърчават консултациите с...
    Чете се за: 02:22 мин.
    У нас
    В събота се очаква слънчево и горещо време
    Чете се за: 02:45 мин.
    У нас
    Product image
    Новини Чуй новините Спорт На живо
    Абонирай ме за най-важните новини?
    ДА НЕ