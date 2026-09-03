Изключителната пианистка Хатия Буниатишвили открива сезона на Софийската филхармония

С напълно разпродаден концерт открива новия си сезон Софийската филхармония. Солист тази вечер е изключителната пианистка Хатия Буниатишвили, която ще изпълни първия концерт за пиано на Чайковски под диригентството на Найден Тодоров.

Хатия Буниашвили открива в музиката свобода, която не може да намери никъде другаде в света около себе си. Като деца и двете със сестра й свирят на пиано, но Хатия е тази, която е предопределена за голяма кариера. Заради характера й, който преследва с последователност целите, които си е поставила. Макар да е изключителна пианистка, Хатия признава, че и на нея не са и чужди някои малки човешки слабости.

Хатия Буниашвили, пианист: "Ако направя следобедна дрямка преди концерт, мога да се събудя не просто с липса на настроение за конкретното произведение, но дори без настроение да си съблека пижамата, да си сложа грим, да си направя косата и да облека рокля, но тук идва силата на творбата и на композитора. Независимо в какво настроение съм, то изчезва в момента, в който засвиря нотите. Това е могъществото на великите композитори, те те привличат и ти дават посока. Ти вече не принадлежиш на себе си, а на звуците и те те водят там, където трябва да стигнеш."

Хатия е известна не само заради таланта си, а заради визията си на фатална жена, с която налага присъствието си на сцената. В началото предпочитала стила на добро момиче, но после нещо в живота й променило това.

Хатия Буниашвили, пианист: "Когато за първи път се влюбих, ми се прииска да бъда по-привлекателна. Тогава, както казва майка ми, се позволих нещо по-дръзко. Бях щастлива да го направя, защото исках да съм привлекателна за някой определен. И стана естествено да нося деколте или нещо, за да се чувствам краасива за себе си и предполагам за човека, в който бях влюбена. Имам различни периоди и различни настроения, но те никога не са били свързани със сцената, а с това как се усещам като жена."

За Хатия музиката е безкрайно въображение и възможност да разкаже на публиката една история, в която тя и композиторът се сливат в хармонично цяло.