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Антонио Коща в София в търсене на консенсус за следващия бюджет на ЕС

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Разходите за отбрана, сигурност и конкурентноспособност не трябва да са за сметка на парите за сближаване, заяви премиерът Румен Радев

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България може да има решаваща и стратегическа роля в укрепването на енергийната сигурност на ЕС, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща след разговори с премиера Румен Радев. Коща е в София, като част от обиколката на европейските столици, в търсене на съгласие за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз. Освен бюджета на Евросъюза и свързаността, Радев и Коща обсъдиха и разширяването на блока.

Разходите за отбрана, сигурност и конкурентоспособност не трябва да са за сметка на парите за сближаване, заяви премиерът Румен Радев след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Така позицията на България за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз остава непроменена.

Очертава се тежка битка за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Брюксел предлага новият 7-годишен бюджет да е с 60% по-висок и то във времена, когато всички съкращават разходи и се борят с инфлация и високи цени. Антонио Коща и от София търси подкрепа за въвеждане на нови европейски данъци, с които да се финансира бюджета.

Антонио Коща, председател на Европейския съвет: "Тъй като по-голямата част от бюджета идва от националните вноски, те трябва да останат в разумен лимит. Ето защо постигането на съгласие за нови източници на приходи, нови европейски собствени ресурси е ключово важно. Знам, че няма да е лесно."

Редица държави вече изразиха недоволство срещу новите данъци, като се обмисля те да са върху тютюнопушенето, въглеродни емисии или пък електронните отпадъци. След разговорите Румен Радев повтори позицията ни, че не искаме намаляване на фондовете за сближаване и земеделие.

Румен Радев, премиер: "Даже това, което предложих на г-н Коща е да мислим за един нов термин - индустриална кохезия. да не говорим само за кохезия, която е до момента класическата по социални програми, за инфраструктура, а така кохезия, която да дава възможност на всички страни - членки да участват принципно и равностойно в технологичното и индустриално развитие на Европа."

Енергийната сигурност е един от приоритетите, заяви Коща и по думите му страната ни може да има стратегически важна роля за това.

Румен Радев, премиер: "Защото средният коридор - т.нар. Транскаспийски коридор минава през България. Бъдещите коридори на страните от залива, така че да може да се минимизира риска на водния транспорт през Ормузкия проток също минава през България. И ние ще направям така, че с помощта на Европейския съюз да подобрим нашата шосейна и специално железопътна сигурност."

Най-голямата геополитическа инвестиция е разширяването на Европейския съюз, заяви Коща. По традиция председателят на Европейския съвет и премиерът Радев говориха и за Западните Балкани.

Румен Радев, премиер: "Държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитечски процеси, а да се развива на принципа на собствените заслуги."

Антонио Коща, председател на Европейския съвет: "Но същевременно е важно и ние да свършим нашата работа, като се ангажираме в конструктивен диалог с държавите - кандидатки и признаваме, когато има постигнат напредък."

В изказването си от София Антонио Коща направи дълъг и специален акцент върху Русия и войната в Украйна.

Антонио Коща, председател на Европейския съвет: "Необходимо е да продължим да работим заедно за Украйна. Знаете, че враждебното поведение на Русия излиза извън границите на Украйна и го виждаме и на европейска територия - дронове по границите ни, кибератаки, саботажи на критична инфраструктура, опити да се подкопаят демокрациите ни."

Бюджет, разширяване и свързаност - битката за търсене на консенсус между лидерите на 27-те започва от новия политически сезон след 15 септември.

#премиерът Румен Радев #Антониу Коща #посещение в София #бюджет #ЕС

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