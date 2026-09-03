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Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната, свързаността и разширяването

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Премиерът Румен Радев и председателят на Европейския съвет Антонио Коща обсъдиха в София ключови въпроси от европейския дневен ред – многогодишната финансова рамка, сигурността и отбраната, технологичния суверенитет, свързаността и разширяването на Европейския съюз.

Радев определи срещата като много ползотворна и подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множеството кризи, пред които е изправен съюзът.

"Както знаете, Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това заставя всички нас, страните членки, да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. В рамките на днешната дискусия ние обсъдихме въпросите, свързани с многогодишната финансова рамка, с разширяването на Европейския съюз, с гарантирането на сигурността на Европа в днешните променливи времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на изкуствения интелект във всички области на обществения и икономическия живот. Когато говорим за многогодишната финансова рамка, трябва да признаем, че това е голямо изпитание за Съюза, защото ние имаме високи амбиции за постигане на множество цели, но все пак ресурсите са ограничени. И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз, и особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и също стопанската политика, които всъщност гарантират единството на съюза и които са изключително важни инструменти, за да имаме единен и проспериращ съюз, който може да посреща обединен всички предизвикателства."

Премиерът постави акцент и върху необходимостта всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Той предложи да се въведе понятието "индустриална кохезия".

"Това е даже това, което предложих на господин Коща, това е да мислим и за един нов термин – индустриална кохезия. Да не говорим само за кохезия, както е до момента класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват принципно, да участват равностойно в технологичното и индустриално развитие на Европа."

В разговора е била обсъдена и европейската отбрана. Радев подчерта, че за укрепването на сигурността са необходими общи научни, технологични и индустриални усилия.

"Като говорихме за отбраната, трябва да подчертаем, че всички предизвикателства, пред които сме изправени в системата в областта на сигурността, изискват ние да обединяваме нашите усилия – научни, технологични, индустриални."

Сред другите теми е била европейската свързаност – транспортна, енергийна и дигитална. Радев посочи стратегическото място на България по бъдещите транспортни и енергийни коридори.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща от своя страна заяви, че 2026 г. е много важна както за България, така и за Европа.

"2026 година е крайъгълен камък за Европейския съюз – вие приехте и въведохте еврото една година след пълноправното ви членство в Шенген. 2026 г. също така е решителна, за щото до края на годината трябва да сме одобрили дългогодишния ни бюджет за периода до 2034 г. Това е основополагащо за гарантиране на продължаващите инвестиции за тези които градят просперитета на Европа."

Коща изтъкна, че кохезионната политика е изключително важна за просперитета на Европа.

Снимки: БТА

"Следващият бюджет ще има изцяло нова архитектура. Разработен и предназначен за света, в който живеем в днешно време, много различен от настоящия бюджет, който беше договорен през далечната 2020 г. Новата реалност изисква нов подход към нашия общо бюджет, с нова структура и разпределение на ресурсите."

Преди да пристигне у нас Антонио Коща разговаря с румънския президент Никушор Дан в Букурещ. След визитата си в София Коща заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

# Антонио Коща #Румен Радев #ЕС

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