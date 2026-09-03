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ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Обвиняемите за убийството на Георги Кузев вече са осем

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Чете се за: 02:42 мин.
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Протестиращи настояват непълнолетните извършители на тежки престъпления да носят по-сурова отговорност

оставиха ареста годишния младеж сред обвинените убийството георги кузев
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Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишното момче, което е сред обвинените за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Тийнейджърът и още двама 17-годишни, бяха задържани в края на миналата седмица и така обвинените за жестокото престъпление стават общо 8 души.

15-годишното момче се разплака, като чу окончателното решение на съда и помоли да прегърне баща си преди охраната да го изведе. Най–тежката мярка „задържане под стража“ магистратите мотивираха с достатъчно събрани доказателства за вината на младежа, като отново бяха посочени следите от кръв по панталона и кубинките му.

Димитър Ангелов, прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив: "Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути на пострадалия, ритал го е с кубинките. Съответно снимал е действията си по ритането, снимал е не само в първоначалния момент, когато е било инкриминираното събитие но и следващ момент."

Според защитата на тийнейджъра тарторът на групата му заповядвал какво да прави.

Георги Георгиев, адвокат на обвиняемия: "Той му е бил буквално като началник, казвал му е вземи телефона, снимай, вземи това направи, ела с нас и той се е подвел."

Момчето сега било в ареста с единия от нападателите на непалските граждани и се чувствало зле.

Георги Георгиев, адвокат на обвиняемия: "Той е в една килия с моя подзащитен и там непрекъснато се говори за самоубийство, за разкаяние. Той се разкайва, но мерките, когато са без срок спрямо непълнолетни, оказват много негативно влияние на тях."

Преди заседанието пред Съдебната палата отново имаше протест с искане за безкомпромисно разследване на смъртта на Георги Кузев и по-сурови наказания за извършителите.

Яна Янкова, учител: "Лицата, които са непълнолетни, съответно при извършването на тежко престъпление да могат да понасят отговорност наказателна, такава както един пълнолетен човек, да получават максимални присъди за тежките си деяния."

Протестиращите събират подписка за промени в Наказателния кодекс.

#15-годишен обвиняем #Георги Кузев #мярка за неотклонение

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