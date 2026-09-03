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Демерджиев: Няма теч на информация от МВР за устройствата за заглушаване в ресторант и джип в столицата

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БТА
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Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че няма теч на информация от МВР по повод устройствата за заглушаване, установени в ресторант в столицата и в луксозен джип. Проверка на случая е извършена и от дирекция "Вътрешна сигурност" на министерството.

Служителите на Комисията за Регулиране на Съобщенията са били на мястото половин час преди да бъде потърсено съдействие от МВР, а проверката на помещенията е започнала едва след пристигането на униформените.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Моментът, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция е ръководена от ДАНС със служители от Комисията за регулиране на съобщенията. Всъщност информацията, че там се намират такива служители е изтекла от самите служители на комисията. И нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията, но полицията не ги е ръководила, така че..."

#заглушители #Иван Демержиев #теч на информация #МВР

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