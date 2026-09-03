Демерджиев: Няма теч на информация от МВР за устройствата за заглушаване в ресторант и джип в столицата

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че няма теч на информация от МВР по повод устройствата за заглушаване, установени в ресторант в столицата и в луксозен джип. Проверка на случая е извършена и от дирекция "Вътрешна сигурност" на министерството.
Служителите на Комисията за Регулиране на Съобщенията са били на мястото половин час преди да бъде потърсено съдействие от МВР, а проверката на помещенията е започнала едва след пристигането на униформените.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Моментът, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция е ръководена от ДАНС със служители от Комисията за регулиране на съобщенията. Всъщност информацията, че там се намират такива служители е изтекла от самите служители на комисията. И нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията, но полицията не ги е ръководила, така че..."