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Нови ирански удари срещу държави в Персийския залив

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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По света
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Въпреки ескалацията, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога между САЩ и Иран

файненшъл таймс иран обмисля удари военни цели европа ескалация войната
Снимка: БТА
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Иран изстреля нови ракети и дронове срещу американските съюзници в Персийския залив.

Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове. Според иранската държавна телевизия, атаката е в отговор на американския удар в Южен Иран, при който загинаха 4-ма души и над 50 бяха ранени на сватбено тържество.

Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати срещу Иран няма да продължи "твърде дълго". Въпреки ескалацията на напрежението, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога.

#нови удари в Персийския залив #Бахрейн #Йордания #Иран #Кувейт

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