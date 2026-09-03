64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора

Пациент на 64 години е намерен починал на пейка в коридора на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Сигнал за инцидента е получен снощи около 21.00 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Заместник окръжният прокурор Георги Николов каза, че ще се води разследване, за да се установи дали лекар или медицинско лице по непредпазливост, като не е извършило служебни свои задължения, е съпричастно към настъпилата смърт на пациента.