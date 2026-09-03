Спират водата в незаконния комплекс „Баба Алино“

Днес беше спряна водата към 5 едноетажни незаконните постройки в местността „Баба Алино”. Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. Заповедта на Община Варна за спиране на тока и водата беше обжалвано в Административния съд от собственика „Форест клуб”, но това не спря изпълнението.

По време на акцията служители на ВиК бяха допуснати до вътрешна шахта на жилищния комплекс, където е установено незаконно водно отклонение. По данни на дружеството чрез него е осигурявано водоснабдяване на пет имота в комплекса. Служителите на ВиК вече са преустановили водоподаването към петте къщи, като са пломбирали и водомерите. Действията са извършени в изпълнение на заповед на кмета на община Варна.

Опит за спиране на водоподаването е бил направен и през миналата седмица, но тогава служителите на водното дружество не са успели да достигнат до шахтите, тъй като те са били запечатани. По информация на ВиК собствениците отново са отказали достъп на служителите до самите имоти. Към момента в сградите няма собственици. По думите на представители на инвеститора те са заминали за Украйна. Очаква се да станат ясни и позициите на собствениците на имотите по случая, както и подробности около акцията на ВиК.

Светослав Натов, главен инженер на ВиК-Варна: „Байпас, който захранва постройките, за които ние сме дошли по заповед на кмета. Тези петте незаконни. И много други, най-вероятно, но сега имаме заповед за пет. Ще се опитаме да спрем тези пет.“ - „При нас няма никакви планове, никакви разрешения. Първо, нямаше да разреша така да се изпълни. В една водомерна шахта се слага един водомер, не хиляда. Два, четири, един има без водомер. Много сериозна мрежа. Седем и два без водомер - девет.“ Мария Шитикова: „Нашето жилище е в първия списък с 12 къщи за събаряне. Не знам как ще се справим. Нямаме друго жилище, всичко спестено вложихме тук. Тока и водата ги плащахме през „Форест клуб”, вода все още имаме, но ток – не. Засега имаме късмет със съседите, които имат ток – ходя при тях да изпера, да направя каша за детето, тя е на две години. Но не може да се живее така. За жилището плащахме по 5 000 евро на тримесечие. Целият град беше в тези оферти 5 години по 5 000 на тримесечие, после повече, а общата цена беше 120 000 евро за апартамент.“

Преди дни беше спряно и електрозахранването на тези 5 еднофамилни къщи, както и на още десетки други сгради, които се намират наблизо. Тук на място присъства представител на инвеститора Олег Невзоров, който отказа да застане пред камера, но зададе въпрос защо се спира водата и електрозахранването на тези обекти, а в същото време от Община Варна искат дължими данъци за тях.

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