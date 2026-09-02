Съдът във Варна решава за спирането на тока и водата в „Баба Алино“

В Административния съд във Варна е образувано дело по искане на „Форест Клуб Варна“. В него собственикът на постройките в местността “Баба Алино” иска от съда незабавно да спре заповедите за прекъсването на тока и водата в сградите. Фирмата-собственик предява отрицателен установителен иск - с него „Форест Клуб Варна“ настоява съдът официално да обяви, че общината няма право да изпълнява тази заповед чрез спиране на тока и водата.

Основният аргумент на инвеститора е, че фактите на терена са се променили - фирмата твърди, че строителството е вече напълно завършено, в сградите живеят хора и не е възможно да се „спира строителство“, което вече е приключило. От „Форест Клуб Варна“ смятат, че спирането на тока и водата на готови сгради с хора в тях е незаконно и искат съдът да го прекрати. Това е промяна в подхода, след като в предишните искове фирмата се позоваваше на „незаконни действия на администрацията“. Съдът обаче ги отхвърлил с аргумент, че общината има официално издадена заповед.

Към сегашното искане на „Форест Клуб Варна“ за спиране на действията има и настояване съдът да замрази действието на общинската заповед веднага, за да може „ЕРП Север“ незабавно да пусне тока, докато трае разглеждането на отрицателния установителен иск. По закон магистратите трябва да произнесат по искането за незабавно пускане на тока до седмица, за отрицателния установителен иск препоръчителният срок е един месец.