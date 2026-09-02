Коста Стоянов за най-голямата корупционна схема “Баба Алино”: Държавата знае, въпросът е защо не действа

Народният представител от “Възраждане”, Коста Стоянов, в декларация от парламентарната трибуна на Народното събрание отправи остри критики към властта по случай една година бездействие на институциите по най-голямата корупционна схема в България, т.нар. “Баба Алино”.

“Една година е достатъчно дълъг период, за да можем да направим равносметка не само за работата на прокуратурата, държавните и общинските институции, но и за поведението на хората, които заемаха или заемат най-високите постове в държавата и на тези, които днес искат да ги заемат. В момента навлизаме в президентска кампания и чуваме много думи за държавност, законност, национален интерес и отговорност. Затова аз искам да попитам какво направи по случая „Баба Алино“ настоящият президент Илияна Йотова, какво направи кандидатът за президент Андрей Гюров и какво е свършил Румен Радев за тези близо 10 години на най-високите позиции в държавата, като президент и настоящ министър-председател. Отговорът е категоричен – нищо!” Защото не може да говориш за държавност само когато си на предизборна трибуна. Държавността се доказва тогава, когато законите на България са погазени, когато институциите не работят достатъчно бързо и когато някой трябва да поеме политическата отговорност да задвижи държавния механизъм."

По думите му за една година не имало действие или отговор, който да съответства на задълженията на органите и институциите въпреки мащаба на този скандал.

"А мащабът е огромен. Говорим за 104 незаконни постройки. От тези 104 постройки за една година само за 12 има издадени заповеди за премахване, а само за 22 има издадени и връчени актове за незаконно строителство. Само за пет от обектите има заповеди за забрана на достъпа и за прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването. Това е резултатът след една година и то вследствие на активната намеса на “Възраждане”, чрез своите представители в Общински съвет Варна и в Народното събрание”, каза в началото на декларацията си Коста Стоянов.

Той припомни, че от политическата сила, която представлява, още от самото начало твърдят, че злоупотребите, липсата на реакции и опитите за прикриване и установяване на фалшификации в “Баба Алино” показва, че това не е просто незаконно строителство, извършено от един инвеститор, а показва наличие на цяла верига от лица, свързани с този корупционен скандал, в който са замесени общински и държавни служители, длъжностни лица от службата по кадастър и правоспособни технически лица, адвокати, нотариуси и дори политици – народни представители, чиито действия или бездействия са позволили тази схема да функционира.

“Особено сериозен е въпросът към прокуратурата. „Възраждане“ подаде сигнал още преди една година, а до момента ние нямаме отговор по него, който да даде ясна представа какво конкретно е извършено и до какъв резултат е стигнала прокуратурата. Чуваме, че има досъдебни производства, но една година след началото на този скандал обществото продължава да не знае кой ще понесе отговорност за случилото се”, каза още Коста Стоянов и припомни, че институциите няма как да твърдят, че нямат информация, тъй като случаят е обсъждан в Комисията за контрол над службите. “По данните, с които разполагаме, действията на украинската групировка КУБ са описвани и в доклади на ДАНС. Тези доклади достигат до най-високите нива на държавата. Те се получават от президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание. Затова днес никой на най-висок държавен пост не може да каже: „Не знаех.“ Знаели сте. Но не сте направили нищо!”, каза още Коста Стоянов от “Възраждане” и добави категорично: “Не може да претендираш, че си защитник на държавността, ако мълчиш по случай, при който самата българска държава в продължение на една година не успява да наложи собствените си закони”, каза Коста Стоянов.

Народният представител припомни за случай, в който украински гражданин е заявил пред полицай, че в България няма закони, и за ситуация от преди ден, когато ВиК не е успяла да спре водата в “Баба Алино”, възпрепятствана от украински граждани, и отново заяви категорично, че допусналите тази мащабна корупционна схема трябва да бъдат установени, да си понесат отговорността и никога повече да не бъдат допускани до държавни длъжности. Той отново постави и важни въпроси, като подчерта, че отговорите им са от значение и за хората, закупили имоти в “Баба Алино”, вложили огромни суми, за които могат да предявят съдебни претенции: Има ли чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров и ако има такъв, откъде идва той? Защо при толкова много установени обстоятелства и при толкова сериозни въпроси този човек продължава свободно да развива дейност в България? Защо се създават нови дружества и се ребрандират стари, докато държавата продължава да се движи с темпото на административните процедури?