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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Кметът на Варна подписа още три заповеди за премахване на незаконно строителство в „Баба Алино“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
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собственикът имотите ldquoбаба алиноrdquo оспорва спирането тока местността
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Във фейсбук профила си кметът на Варна Благомир Коцев е обявил, че е подписал три нови заповеди за премахване на незаконно строителство в местността „Баба Алино“. Така те стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни. След като ВиК и "Енерго ПРО" приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще бъде ограничен и физическият достъп до тях.

На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, както изисква законът, пише още Коцев. Допълва, че законът позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел.

#случаят "Баба Алино" #кмет на Варна Благомир Коцев

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