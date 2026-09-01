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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно пускане на тока на жилищни сгради в “Баба Алино”

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
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административният съд варна отхвърли искането незабавно пускане тока жилищни сгради ldquoбаба алиноrdquo
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Административният съд във Варна отхвърли искането на фирма "Форест клуб Варна", с управител Олег Невзоров, за незабавно възстановяване на електрозахранването на жилищни сгради в местността “Баба Алино”.

Производството по частно административно дело беше образувано по искане на дружеството, което твърди, че спирането на тока е извършено без правно основание и лишава десетки семейства от основна комунална услуга. След извършена проверка, съдът прие, че извършените от мрежовия оператор действия са законни, тъй като се основават на валидни правни основания.

Съдът установи, че прекъсването на електрозахранването е станало след влязла в сила заповед на дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" в Община Варна за спиране на строеж на 5 къщи, както и във връзка с издадено задължително предписание от "ЕРП Север" АД.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от издаването му.

#случаят "Баба Алино" #Аферата "Баба Алино" #незаконният град край Варна #спиране на тока

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