Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна

Още тази седмица ще започнат действия по запечатване на незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна, за да няма достъп до тях. Това съобщи днес Коста Стоянов, народен представител от „Възраждане“, позовавайки се на разговор с кмета на Варна и с началниците на „Общинска полиция“ и „Строителен контрол“.

Ще бъдат издадени заповеди и за спирането на тока и водоподаването за 42 къщи от общо 104 постройки в комплекса.

Стоянов посочи, че вече повече от една година няма никакви конкретни действия по случая от страна на общинската власт, правоохранителните органи и държавните институции. Няма осъдени или вкарани в затвора, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси, общински и държавни служители, които имат доказано отношение по случая. Според Стоянов собствениците на имоти в „Баба Алино“ могат да заведат дела срещу корпорация КУБ за пропуснати ползи и измами. Това трябва да започне скоро, защото управителят на КУБ Олег Невзоров е започнал да регистрира нови юридически лица и да ребрандира старите си фирми, които след време, най-вероятно, ще бъдат умишлено фалирани.

Коста Стоянов потвърди, че собствениците на имоти в „Баба Алино“ са плащали за ток и вода не директно на доставчиците, а са давали пари на КУБ за покриване на сметките. Корпорацията има официално открита само една партида за водоснабдяване от единствения официално съществуващ обект на територията на селището – бивша почивна база.

ВиК мрежата, която е развита по време на строежите в селището, е напълно незаконна и затова, когато се спре водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване, подчерта Стоянов.