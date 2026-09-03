Поглед отблизо върху "Междузвездни войни": Джордж Лукас откри музей на легендарната поредица

Американският продуцент и режисьор Джордж Лукас откри музей на " Междузведни войни" в Лос Анджелис.



Музеят предлага поглед отблизо върху изкуството и разказването на истории от легендарната поредица, стартирала с епизода "Нова надежда" през 1977 година. Колекцията му включва произведения на различни художници в това число и Банкси, както и архив на Лукас с модели, реквизит и костюми.

Площта му е близо 28 000 квадратни метра с галерии, два театъра, библиотека, ресторант, кафене, търговски и обществени пространства.

Снимки: БТА