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Поглед отблизо върху "Междузвездни войни": Джордж Лукас откри музей на легендарната поредица

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Американският продуцент и режисьор Джордж Лукас откри музей на " Междузведни войни" в Лос Анджелис.


Музеят предлага поглед отблизо върху изкуството и разказването на истории от легендарната поредица, стартирала с епизода "Нова надежда" през 1977 година. Колекцията му включва произведения на различни художници в това число и Банкси, както и архив на Лукас с модели, реквизит и костюми.

Площта му е близо 28 000 квадратни метра с галерии, два театъра, библиотека, ресторант, кафене, търговски и обществени пространства.

Снимки: БТА

#Джордж Лукас #музей #"Междузвездни войни"

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