БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред...
Чете се за: 02:37 мин.
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 01:57 мин.
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11...
Чете се за: 06:35 мин.
Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля
Чете се за: 08:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Те са отдадени на военната авиация и към всеки полет подхождат с чувство на дълг и отговорност. И така вече 30 години – полковник Лазарин Лазаров и майор Цветан Калайджиев споделят обща мисия и страст – да служат на родината си и да летят.

„Време ни е за последния полет, г-н полковник, стига толкова.

- Добре, г-н капитан трети ранг.“

В септемврийското утро двамата полетяха за последен път на самолет L-410, не за да изпълнят поредната важна задача, а да засвидетелстват своята признателност и отдаденост към военната авиация.

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Като пристигнах той ми беше инструктор и започнах на L-410 и последният ни полет да бъде заедно и той като мой инструктор, така че да завършим достойно нашата кариера във ВВС.“

Споделят, че авиацията им е дала всичко.

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Даде ми чувство на дълг, отговорност, дисциплина, развитие всичко, което съм е изграждано във военната авиация, и хубавото и лошото.“

майор Цветан Калайджиев, началник отделение безопасност полети и обективен контрол в 16-а транспортна авиобаза: „31 години не съжалявам за абсолютно нищо, което ми се е случило, което съм получил като усещания. Професията за 31 години ми даде огромно количество приятели, много приятни преживявания.“

От около 20 години обучава млади пилоти и ги учи на най-важното – безопасност.

майор Цветан Калайджиев, началник отделение безопасност полети и обективен контрол в 16-а транспортна авиобаза: „Краят на военната служба обаче е момент, в който и най-смелите мъже не могат да овладеят емоциите си. Последният е по-труден, каквото и да си говорим, защото приключваш с една дейност, винаги може да отидеш, имаш аероклубове, все ще ти дадат да покараш както се казва, но последният е по-труден, насълзиха ви се очите – от слънцето, нормално е, разчувствах се малко тъга, аз не обичам да казвам последен полет от ските съм се научил, правим предпоследно спускане, защото кажеш ли последно все нещо се случва, падаш, удряш се, за това при мен е предпоследен.“

полковник Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Тръпката от първия полет е да се докажеш, а последния - приключваш, това е, емоцията е по-силна.“

Полковник Лазаров започва кариерата си на боен самолет СУ-25, последните години участва и организира мисии с военнотранспортния самолет „Спартан“. И макар всяка задача да е различна, изисква отговорно поведение и хладнокръвие.

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Когато се помага на хората е най-важно за мен. Лично съм участвал в Турция след голямото земетресение, хуманитарна помощ в Хърватия,Тирана наводненията, други които съм организирал - Армения взривовете, от Кочани когато докарахме младежи, може би мисията е, че успях да създам такъв климат, че младите пилоти да се развиват, защото нашата професия е високорискова и тези мисии да са на ниво безопасност, емоциите трябва да ги тушираме. Хора прибирахме от горещи точки - Судан, Либия, от Мали прибрахме наши медици, работим в дефицит от време, всичко трябва да става бързо.“

А чувството от добре свършената работа в края на деня, го кара да се усмихва.

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Хората са това, което е авиобазата.“

майор Цветан Калайджиев, началник отделение безопасност полети и обективен контрол в 16-а транспортна авиобаза: „L-410 самолетът е много добър, но без хората, които го поддържат, това е само желязо.“

Споделят, че освен екипна работа и отговорност, авиацията е и любов за цял живот. А светът отвисоко изглежда различно.„

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „По-спокоен, напрежението, проблемите на земята, като се качиш във въздуха, изглеждат по-малки.“

Вижте целия репортаж във видеото

#последния си полет #двама военни пилоти #във въздуха #30 години

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
1
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
3
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
4
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на...
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
5
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
6
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: У нас

И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов
И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов
Спират водата в незаконния комплекс „Баба Алино“ Спират водата в незаконния комплекс „Баба Алино“
Чете се за: 04:02 мин.
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев
Чете се за: 02:37 мин.
Делегираните бюджети остават, МОН ще отчита и качеството на обучението Делегираните бюджети остават, МОН ще отчита и качеството на обучението
Чете се за: 01:30 мин.
Заседнала преди дни край Батин по река Дунав баржа се е освободила от пясъците Заседнала преди дни край Батин по река Дунав баржа се е освободила от пясъците
Чете се за: 01:22 мин.
Паметникът на свободата на Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация Паметникът на свободата на Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16 Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Паметникът на свободата на Шипка затваря за посетители заради...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Официална визита у нас: Румен Радев се среща с Антонио Коща в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
По-евтини чадъри и шезлонги по Южното Черноморие през септември
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
ГЕРБ: Да помним поуките от Добричката епопея - националният интерес...
Чете се за: 08:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ