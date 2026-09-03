След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет

Те са отдадени на военната авиация и към всеки полет подхождат с чувство на дълг и отговорност. И така вече 30 години – полковник Лазарин Лазаров и майор Цветан Калайджиев споделят обща мисия и страст – да служат на родината си и да летят.

„Време ни е за последния полет, г-н полковник, стига толкова. - Добре, г-н капитан трети ранг.“

В септемврийското утро двамата полетяха за последен път на самолет L-410, не за да изпълнят поредната важна задача, а да засвидетелстват своята признателност и отдаденост към военната авиация.

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Като пристигнах той ми беше инструктор и започнах на L-410 и последният ни полет да бъде заедно и той като мой инструктор, така че да завършим достойно нашата кариера във ВВС.“

Споделят, че авиацията им е дала всичко.

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Даде ми чувство на дълг, отговорност, дисциплина, развитие всичко, което съм е изграждано във военната авиация, и хубавото и лошото.“ майор Цветан Калайджиев, началник отделение безопасност полети и обективен контрол в 16-а транспортна авиобаза: „31 години не съжалявам за абсолютно нищо, което ми се е случило, което съм получил като усещания. Професията за 31 години ми даде огромно количество приятели, много приятни преживявания.“

От около 20 години обучава млади пилоти и ги учи на най-важното – безопасност.

майор Цветан Калайджиев, началник отделение безопасност полети и обективен контрол в 16-а транспортна авиобаза: „Краят на военната служба обаче е момент, в който и най-смелите мъже не могат да овладеят емоциите си. Последният е по-труден, каквото и да си говорим, защото приключваш с една дейност, винаги може да отидеш, имаш аероклубове, все ще ти дадат да покараш както се казва, но последният е по-труден, насълзиха ви се очите – от слънцето, нормално е, разчувствах се малко тъга, аз не обичам да казвам последен полет от ските съм се научил, правим предпоследно спускане, защото кажеш ли последно все нещо се случва, падаш, удряш се, за това при мен е предпоследен.“ полковник Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Тръпката от първия полет е да се докажеш, а последния - приключваш, това е, емоцията е по-силна.“

Полковник Лазаров започва кариерата си на боен самолет СУ-25, последните години участва и организира мисии с военнотранспортния самолет „Спартан“. И макар всяка задача да е различна, изисква отговорно поведение и хладнокръвие.

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Когато се помага на хората е най-важно за мен. Лично съм участвал в Турция след голямото земетресение, хуманитарна помощ в Хърватия,Тирана наводненията, други които съм организирал - Армения взривовете, от Кочани когато докарахме младежи, може би мисията е, че успях да създам такъв климат, че младите пилоти да се развиват, защото нашата професия е високорискова и тези мисии да са на ниво безопасност, емоциите трябва да ги тушираме. Хора прибирахме от горещи точки - Судан, Либия, от Мали прибрахме наши медици, работим в дефицит от време, всичко трябва да става бързо.“

А чувството от добре свършената работа в края на деня, го кара да се усмихва.

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „Хората са това, което е авиобазата.“ майор Цветан Калайджиев, началник отделение безопасност полети и обективен контрол в 16-а транспортна авиобаза: „L-410 самолетът е много добър, но без хората, които го поддържат, това е само желязо.“

Споделят, че освен екипна работа и отговорност, авиацията е и любов за цял живот. А светът отвисоко изглежда различно.„

полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-а авиобаза „Враждебна“: „По-спокоен, напрежението, проблемите на земята, като се качиш във въздуха, изглеждат по-малки.“

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