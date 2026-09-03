Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля

Никога не съм имал мечта да ставам президент. Това заяви кандидатът за държавен глава Андрей Гюров в „Денят започва“. Той определи президентската институция не като лична амбиция, а като „отговорност“, подчертавайки, че е човек и работещ българин, изградил кариера в частния сектор и с „прекрасно семейство“.

Андрей Гюров, кандидат за президент на България: „Никога не съм имал мечта да ставам президент. Аз съм човек и работещ българин, който е изградил кариера в частния сектор. Имам прекрасно семейство, така че по никакъв начин не мога да нарека президентската институция „мечта“. Тя е по-скоро отговорност.“

По думите му решението да се кандидатира е дошло след разговори с граждани, които са споделили както притеснения, така и надежда за промяна.

„Всъщност кой ме накара? Хората, с които говоря, които след работата на служебното правителство споделиха две неща. От една страна, споделиха притеснения от това, че властта в държавата се концентрира в едни и същи ръце. И от друга страна, споделиха надежда. Надежда, че нещата могат да изглеждат по друг начин.“

Гюров определи работата на служебното правителство като пример за това как според него трябва да функционира държавата. Той подчерта, че по време на служебното правителство основната му цел е била прозрачната комуникация с гражданите. На въпрос дали още като служебен премиер е гледал към президентските избори, Гюров беше категоричен: „Не“.

Той разказа, че дори е имало напрежение в екипа му заради нежеланието му да обсъжда политическото си бъдеще, докато служебното правителство изпълнява задачите си.

Андрей Гюров, кандидат за президент на България: „Аз съм отборен играч, разчитам много на хората, с които работя. Имаше известно напрежение между нас, защото аз им казах така: „Вижте, докато сме в Министерски съвет, ние имаме една основна задача и тя е да свършим работата по възможно най-добрия начин, така че да осигурим прехода към редовната власт.“

А затова дали има реален шанс да спечели президентските избори, Гюров заяви:

„Аз съм спортист, винаги влизам в състезание, за да спечеля.“

Според него разговорите му с политолози, социолози и граждани показват наличие на обществена надежда за промяна. Гюров се обърна и към хората, които обичайно не гласуват.

„И затова се обръщам към всички граждани, които не отиват да гласуват, защото си мислят: „Всички са еднакви, няма смисъл, нищо не зависи от нас“. Този път зависи. Има огромно значение и ние стъпваме на желанието на българските граждани да видят един нов вид управление на страната.“

На въпрос дали кандидатурата му би помогнала за легитимирането на опозицията в лицето на ПП-ДБ, Гюров заяви:

„Аз се чувствам като играч в отбора на българските граждани. Не съм изпратен от никого и не дължа услуги на никого.“

Той подчерта, че вижда отговорността си преди всичко към президентската институция и гражданите.

Андрей Гюров, кандидат за президент на България: „Затова единствената ми отговорност е към институцията и към българските граждани. Институцията такава, каквато е зададена по Конституция, с нейните правомощия и с възможността да влияе на процесите в България.“

Кандидатът призна, че има близки отношения с хора от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Да, имам много приятели в тази формация. Разчитам както на тях, така и на всички други български граждани, независимо от техните политически пристрастия.“

Според него президентските избори се различават от парламентарните, защото са мажоритарни.

„Защото в крайна сметка президентските избори са мажоритарни. Това не е строева подготовка, в която се казва: „Ето, сега всички тук заставаме, маршируваме и гласуваме в един глас“. Това е избор, в който се осланяме на нашите принципи - каква България искаме, какво управление искаме, каква държава искаме.“

На дали в екипа му могат да се включат хора, които са „отцепници“ от ПП, Гюров заяви:

„Аз не виждам защо хора, които са в моя екип, трябва да бъдат отцепници от каквото и да било друго.“

Той определи инициативата зад кандидатурата си като гражданска. По думите му е важно в екипа да има както независими хора, така и хора с политически опит.

„Ако трябва да намерим хора, които никога през живота си не са имали никакъв допир с политиката, това би било странно, защото все пак това е една много отговорна задача и ние трябва да стъпим както на независимостта, така и на опита.“

По отношение на Форума за демократично действие Гюров уточни:

Андрей Гюров, кандидат за президент на България: „Това е инициатива на Форума за демократично действие, както е правилното име, и партиите, които са подписали споразумение с форума. Това споразумение предвижда различните формации да издигнат свои кандидати, да преминат през предварителни избори, след това всички да се обединят около една единна кандидатура. Естествено това няма никакво отношение към самите кандидати.“

Той обясни, че според споразумението формациите трябва да издигнат свои кандидати, след което да преминат през предварителни избори и да се обединят около един кандидат. Гюров беше категоричен, че няма да води партийни преговори за президентския вот.

„Аз не преговарям с партиите и с партийните централи, защото, както казах, тези избори не могат да бъдат решени с такива преговори. Аз говоря с граждани, избиратели на тези формации и те ме търсят.“

Според него гражданите, независимо от партийния си избор, могат да подкрепят кандидат, ако споделят неговите позиции.

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