БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спор в парламента заради новите правила за потребителските кредити

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Спор в парламента заради новите правила за потребителските кредити, които предлагат управляващите. Новият закон цели по-голяма защита на потребителите като въведе Директива на Европейския съюз. Кои са основните критики на опозицията?

Константин Проданов, "Прогресивна България": "Сега действащият закон не предоставя адекватна защита за тези, които търсят кредит или им предоставя такава само на хартия, което е по-лошо, защото създава илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство."

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: "Министерският съвет е внесъл някакъв брутален лобистки закон в полза на бързите кредитите, който сега парламентарната група и комисиите ще оправят."

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Наистина ли смятате това до го допуснете или ще се върнем на стария законопроект - максимум 5 пъти законната лихва да е ГПР-то, да не се допускат допълнителни такси и да не трябва хората да ходят на съд."

Цончо Ганев, "Възраждане": "Това, което се приема в момента, е тежък лобизъм, който касае над милион и половина хора в най-окаяно и тежко състояние."

#потребителски кредити #парламента #спор

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
3
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
4
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
5
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
6
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Политика

Заместник-министърът на МВнР се срещна с посланика ни в ОАЕ
Заместник-министърът на МВнР се срещна с посланика ни в ОАЕ
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме
Чете се за: 04:05 мин.
Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа
Чете се за: 02:20 мин.
Държавният глава Илияна Йотова разговаря с президента на Световния еврейски конгрес Държавният глава Илияна Йотова разговаря с президента на Световния еврейски конгрес
Чете се за: 01:17 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев "Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
10274
Чете се за: 03:47 мин.
Демерджиев сезира НАП - иска проверка на разходите на Пеевски Демерджиев сезира НАП - иска проверка на разходите на Пеевски
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев "Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива...
Чете се за: 03:47 мин.
Общество
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Чете се за: 02:02 мин.
Общество
По-близо ли е мирът в Украйна и Близкия изток?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ