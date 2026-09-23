Спор в парламента заради новите правила за потребителските кредити, които предлагат управляващите. Новият закон цели по-голяма защита на потребителите като въведе Директива на Европейския съюз. Кои са основните критики на опозицията?

Константин Проданов, "Прогресивна България": "Сега действащият закон не предоставя адекватна защита за тези, които търсят кредит или им предоставя такава само на хартия, което е по-лошо, защото създава илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство."

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: "Министерският съвет е внесъл някакъв брутален лобистки закон в полза на бързите кредитите, който сега парламентарната група и комисиите ще оправят."

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Наистина ли смятате това до го допуснете или ще се върнем на стария законопроект - максимум 5 пъти законната лихва да е ГПР-то, да не се допускат допълнителни такси и да не трябва хората да ходят на съд."

Цончо Ганев, "Възраждане": "Това, което се приема в момента, е тежък лобизъм, който касае над милион и половина хора в най-окаяно и тежко състояние."



