Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа

Делян Пеевски заяви в позиция до медиите, че не се притеснява от проверки, след като тази сутрин вътрешният министър Иван Демерджиев сезира НАП да провери направените разходи от лидера на ДПС.

"Заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи! А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите", посочва Пеевски.

Той настоява за проверки и на хора от висшия ешалон на "Прогресивна България".