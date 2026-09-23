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Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа

Милена Кирова от Милена Кирова
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пеевски публичен ресурс ползван моите разходи
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Делян Пеевски заяви в позиция до медиите, че не се притеснява от проверки, след като тази сутрин вътрешният министър Иван Демерджиев сезира НАП да провери направените разходи от лидера на ДПС.

"Заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи! А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите", посочва Пеевски.

Той настоява за проверки и на хора от висшия ешалон на "Прогресивна България".

"Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев. Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешалон на ПБ."

"Освен, ако при него МВР не е министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това. И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство. Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване", посочва Пеевски.

#Иван Демерджиев #НАП #делян пеевски #МВР

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