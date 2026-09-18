Омбудсманът предлага по-строги правила за потребителските кредити

Омбудсманът Велислава Делчева настоява за по-силна защита на потребителите в новия Закон за потребителския кредит. Тя е изпратила становището си до парламентарните комисии по икономическа политика, инвестиции и индустрия и по бюджет и финанси.

Делчева отбелязва, че през последните години жалбите за обслужването на потребителски кредити трайно нарастват, особено срещу фирмите за бързи кредити. Сред най-честите оплаквания са прекомерни лихви, неустойки и такси, психически натиск при събиране на задължения, отказ за предоставяне на договор и погасителен план, както и отпускане на кредити без реална оценка на платежоспособността.

Омбудсманът предлага при просрочие обезщетението за забава по потребителски кредит да не надвишава законната лихва. Тя настоява и за мерки срещу свръхзадлъжняването, включително при строго определени условия кредиторите да могат да получават от НАП ограничена информация от регистъра по Закона за хазарта.

„В тази връзка е необходимо да се обсъдят възможности и да се вземат незабавни мерки за ограничаване възможностите на такива лица да теглят кредит след кредит“, категорична е Делчева.

Делчева предлага и да бъде намален от 10 на 5 години срокът, в който данни за преживяно онкологично заболяване могат да се използват при застраховка, свързана с кредит, или да се въведе диференциран подход.

„По този начин, хора, преминали онкологични заболявания, ще бъдат лишени необосновано от средства, които са им необходими за спешни нужди, например за ремонти, за погасяване на задължения за комунални услуги“, подчертава Велислава Делчева.

В становището се настоява още правилата за работа с длъжници да включват изрична забрана на агресивни и заблуждаващи практики при събиране на задължения. По думите на омбудсмана трябва да се гарантират личната неприкосновеност на потребителите и етичната комуникация с тях.

„В тази връзка е необходимо е да се гарантира личната неприкосновеност на потребителите и спазването на правила за етично поведение и комуникация с тях“, пише омбудсманът.

Сред предложенията е и информацията преди сключване на договор да бъде не само ясна и разбираема, но и „вярна, пълна и четлива“. Делчева поставя въпрос и за достъпа на кредиторите до данни за семейно положение, брак, деца и адрес заради риска от дискриминация.

Омбудсманът предлага да бъде преразгледано и изключението за малките кредити, което допуска връщане на сума до два пъти размера на главницата. Тя настоява да се конкретизира и понятието „допълнителна услуга“, за да не се увеличават необосновано разходите по кредита.

В становището се предлага още да отпадне изразът „когато е целесъобразно“ при мерките за отсрочване преди започване на принудително изпълнение, както и да се отстрани несъответствието в преходните и заключителните разпоредби относно обратното действие на закона.

Велислава Делчева призовава новата нормативна уредба да гарантира по-висока защита на потребителите и да ограничи практиките, които водят до свръхзадлъжнялост и натиск върху длъжниците.