БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:47 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Омбудсманът предлага по-строги правила за потребителските кредити

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Институцията получава все повече жалби за нелоялни практики на фирмите за бързи кредит и психически тормоз 

Омбудсманът предлага по-строги правила за потребителските кредити
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Омбудсманът Велислава Делчева настоява за по-силна защита на потребителите в новия Закон за потребителския кредит. Тя е изпратила становището си до парламентарните комисии по икономическа политика, инвестиции и индустрия и по бюджет и финанси.

Делчева отбелязва, че през последните години жалбите за обслужването на потребителски кредити трайно нарастват, особено срещу фирмите за бързи кредити. Сред най-честите оплаквания са прекомерни лихви, неустойки и такси, психически натиск при събиране на задължения, отказ за предоставяне на договор и погасителен план, както и отпускане на кредити без реална оценка на платежоспособността.

Омбудсманът предлага при просрочие обезщетението за забава по потребителски кредит да не надвишава законната лихва. Тя настоява и за мерки срещу свръхзадлъжняването, включително при строго определени условия кредиторите да могат да получават от НАП ограничена информация от регистъра по Закона за хазарта.

„В тази връзка е необходимо да се обсъдят възможности и да се вземат незабавни мерки за ограничаване възможностите на такива лица да теглят кредит след кредит“, категорична е Делчева.

Делчева предлага и да бъде намален от 10 на 5 години срокът, в който данни за преживяно онкологично заболяване могат да се използват при застраховка, свързана с кредит, или да се въведе диференциран подход.

„По този начин, хора, преминали онкологични заболявания, ще бъдат лишени необосновано от средства, които са им необходими за спешни нужди, например за ремонти, за погасяване на задължения за комунални услуги“, подчертава Велислава Делчева.

В становището се настоява още правилата за работа с длъжници да включват изрична забрана на агресивни и заблуждаващи практики при събиране на задължения. По думите на омбудсмана трябва да се гарантират личната неприкосновеност на потребителите и етичната комуникация с тях.

„В тази връзка е необходимо е да се гарантира личната неприкосновеност на потребителите и спазването на правила за етично поведение и комуникация с тях“, пише омбудсманът.

Сред предложенията е и информацията преди сключване на договор да бъде не само ясна и разбираема, но и „вярна, пълна и четлива“. Делчева поставя въпрос и за достъпа на кредиторите до данни за семейно положение, брак, деца и адрес заради риска от дискриминация.

Омбудсманът предлага да бъде преразгледано и изключението за малките кредити, което допуска връщане на сума до два пъти размера на главницата. Тя настоява да се конкретизира и понятието „допълнителна услуга“, за да не се увеличават необосновано разходите по кредита.

В становището се предлага още да отпадне изразът „когато е целесъобразно“ при мерките за отсрочване преди започване на принудително изпълнение, както и да се отстрани несъответствието в преходните и заключителните разпоредби относно обратното действие на закона.

Велислава Делчева призовава новата нормативна уредба да гарантира по-висока защита на потребителите и да ограничи практиките, които водят до свръхзадлъжнялост и натиск върху длъжниците.

#потребителски кредити #Велислава Делчева

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
2
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
3
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
4
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
5
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
6
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Общество

Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс
Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс
Президентът Илияна Йотова поздрави Павел Поппандов за 80-тия му юбилей Президентът Илияна Йотова поздрави Павел Поппандов за 80-тия му юбилей
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ с ново бизнес предаване – „Пулсът на парите“ с водещ Биляна Гавазова БНТ с ново бизнес предаване – „Пулсът на парите“ с водещ Биляна Гавазова
Чете се за: 02:10 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото "Петрохан" Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото "Петрохан"
Чете се за: 01:37 мин.
Румен Радев: Очаквам отзоваването на посланика ни в ОАЕ по възможно най-бързия начин Румен Радев: Очаквам отзоваването на посланика ни в ОАЕ по възможно най-бързия начин
Чете се за: 01:22 мин.
Бившата полицайка Симона Радева, осъдена за катастрофата на "Черни връх", поиска по-малка присъда Бившата полицайка Симона Радева, осъдена за катастрофата на "Черни връх", поиска по-малка присъда
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото "Петрохан"
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата
Чете се за: 03:45 мин.
Политика
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10° Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Делян Пеевски: Демерджиев освен да го кача на един космически кораб...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Чете се за: 08:07 мин.
Политика
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн. евро с...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети,...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ