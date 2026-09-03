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С Тръмп в джоба: Монета от 1 долар с образа на американския президент

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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„Какво можеш да си купиш за един Тръмп?" - тази шега се появи в САЩ, след като беше пусната монета с образа на американския президент - първият жив държавен глава, получил тази чест.

Монетата е на стойност 1 долар и е изсечена по повод 250-тата годишнина от американската независимост. На нея е изобразен Доналд Тръмп и надписите „Свобода" и „Вярваме в Бог", а от другата страна са президентският печат и числото 250. От националната банка съобщават, че юбилейният 1 долар вече е в обръщение и призовават хората да проверяват монетите си, когато им връщат ресто. А тези, които искат да си я купят, могат да го направят за между долар и 50 и 2 долара и 44 цента.

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