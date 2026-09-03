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След бедствието в Непал: Българите, блокирани в Тибет, се прибират у нас

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Снимка: БТА
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Очаква се днес 15-те български туристи, които бяха в Тибет по време на тежките наводнения в района, да се прибират в България.

Групата ще пристигне с полет от Истанбул. Сънародниците ни бяха на около 500 километра от засегантия район. Заради бедствието се провали първоначалния план те да бъдат изведени по сухопътната граница между Тибет и Непал. Със съдействието на Министерството на външните работи и българските дипломатически мисии в Пекин и Делхи беше организирано извеждането им през Лхаса и Катманду.

Организаторът на пътуването Преслав Конов заяви, че сред туристите не е имало паника сред тях. По думите му те са били далеч от района на бедствието и са имали време да организират безопасното си прибиране.

#българи #Непал #наводнение

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