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Намалява надеждата за откриване на оцелели след бедствието между Непал и Тибет

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 00:52 мин.
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намалява надеждата откриване оцелели бедствието непал тибет
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Седмица след бедствието на границата между Непал и Тибет надеждата за откриването на оцелели е все по-малка.

Броят на жертвите надхвърли 1000 души, близо 4000 все още се издирват. Опасенията са, че много от изчезналите са под тоновете кал и отломки.

Продължават спасителните операции и за изваждането на работници, блокирани в тунели на водноелектрически централи. На този фон тюркоазена къща се превърна в символ на спасението. Кадрите на къщата, останала почти непокътната от опостушителните наводнения и кални свлачища, обиколиха света, а в социалните мрежи тя стана известна като къщата чудо.

#намаляване на надеждата #Непал и Тибет #издирване на оцелели

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