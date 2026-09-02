Намалява надеждата за откриване на оцелели след бедствието между Непал и Тибет

Седмица след бедствието на границата между Непал и Тибет надеждата за откриването на оцелели е все по-малка.

Броят на жертвите надхвърли 1000 души, близо 4000 все още се издирват. Опасенията са, че много от изчезналите са под тоновете кал и отломки.

Продължават спасителните операции и за изваждането на работници, блокирани в тунели на водноелектрически централи. На този фон тюркоазена къща се превърна в символ на спасението. Кадрите на къщата, останала почти непокътната от опостушителните наводнения и кални свлачища, обиколиха света, а в социалните мрежи тя стана известна като къщата чудо.