Ново ръководство на НЗОК: Депутатите избират управител и подуправител на касата

Народното събрание днес ще избере ново ръководство на Нацоналната здравно осигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от здравната комисия в парламента.

За управител на касата има две предложения - д-р Владимир Даскалов от „Прогресивна България“ и Станимир Михайлов от „Продължаваме Промяната“. Предложение за подуправител беше направено единствено от „Прогресивна България“ и то е Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на бившия управителя на Касата д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров след подадените от тях оставки.