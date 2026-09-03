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Ново ръководство на НЗОК: Депутатите избират управител и подуправител на касата

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Народното събрание днес ще избере ново ръководство на Нацоналната здравно осигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от здравната комисия в парламента.

За управител на касата има две предложения - д-р Владимир Даскалов от „Прогресивна България“ и Станимир Михайлов от „Продължаваме Промяната“. Предложение за подуправител беше направено единствено от „Прогресивна България“ и то е Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на бившия управителя на Касата д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров след подадените от тях оставки.

#касата #подуправител #управител #ново ръководство #НЗОК #депутати

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