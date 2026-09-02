Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция

Американският актьор Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на започналия днес кинофестивал във Венеция.

Двукратният носител на "Оскар" предупреди, че напредъкът в областта на изкуствения интелект затруднява разграничаването на истината от измислицата и създава предизвикателство за журналисти, правителства и обществеността.

Клуни се е срещнал с разработчици на изкуствен интелект. Той не е убеден, че настоящите предпазни мерки ще са достатъчно в крак с темпото на усъвършенстване на технологията. Актьорът отбеляза, че собствеността на медиите е концентррирана в ръцете на малък брой богати хора и изрази скептицизъм за придобиването на Уорнър Брадър от Парамаунт.

снимки: БТА

Също днес режисьорът Дани Бойл представи премиерно филма си "Мастило" за придобиването на британския таблоид "Сън" отмагната Рупърт Мърдок през 1969 г. Кинофестивалът във Венеция продължава до 12 септември.