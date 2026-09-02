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Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция
Снимка: БТА
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Американският актьор Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на започналия днес кинофестивал във Венеция.

Двукратният носител на "Оскар" предупреди, че напредъкът в областта на изкуствения интелект затруднява разграничаването на истината от измислицата и създава предизвикателство за журналисти, правителства и обществеността.

Клуни се е срещнал с разработчици на изкуствен интелект. Той не е убеден, че настоящите предпазни мерки ще са достатъчно в крак с темпото на усъвършенстване на технологията. Актьорът отбеляза, че собствеността на медиите е концентррирана в ръцете на малък брой богати хора и изрази скептицизъм за придобиването на Уорнър Брадър от Парамаунт.

снимки: БТА

Също днес режисьорът Дани Бойл представи премиерно филма си "Мастило" за придобиването на британския таблоид "Сън" отмагната Рупърт Мърдок през 1969 г. Кинофестивалът във Венеция продължава до 12 септември.

#кинофестивала във Венеция #фестивала във Венеция #Джордж Клуни #"Златен лъв"

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