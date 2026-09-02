БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в...
Чете се за: 00:55 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно...
Чете се за: 03:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лили Иванова излезе тази вечер пред своите почитатели в центъра на София пред катедралния храм "Св. Александър Невски". Примата на българската музика избра 13 сцени за последното си грандиозно турне в страната. За следващата година подготвя пет ексклузивни концерта.

Примата на българската поп-музика Лили Иванова излезе на сцената пред храма "Св. Александър Невски". За да я видят отблизо дойдоха много нейни почитатели от различни поколения, сред които президентът Илияна Йотова, музиканти, спортисти.

На грандиозния концерт прозвучаха хитовете ѝ "Камино", "Детелини" и "За тебе бях". Голямата изненада бе "Боянският майстор" – една песен с 50-годишна история, изцяло в съвсем нов аранжимент. В грандиозния музикален спектакъл се включви LI Оркестра, вокална група "Латида", музиканти от Пловдивската филхармония и певци от хор "Плевен".

Следващата спирка е на 7 септември в Античния театър в Пловдив отново с грандиозно шоу и така до 23 ноември. За следващата година Лили Иванова е подготвила пет ексклузивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас. Това благородното сърце на българската музика, както Стефан Цанев я определя, не спира своята мисия и тя ще обяви за следващата година своите специални проекти, свързани с благотворителната ѝ дейност и Фондация "Лили Иванова".

Вижте още в прякото включване на Галя Крайчовска

#концерт в София #Лили Иванова

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
2
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
3
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат...
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
4
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
5
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...
На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните превозни средства
6
На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Култура

Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция
Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция
"Ахинора" на "Аполония": Картината на Иван Милев гостува в Созопол "Ахинора" на "Аполония": Картината на Иван Милев гостува в Созопол
Чете се за: 02:27 мин.
Звездата на Доли Партън в Холивуд ще бъде подменена след акт на вандализъм Звездата на Доли Партън в Холивуд ще бъде подменена след акт на вандализъм
Чете се за: 01:20 мин.
Венеция е кино от днес до 12 септември Венеция е кино от днес до 12 септември
Чете се за: 00:37 мин.
В сряда започва кинофестивалът във Венеция В сряда започва кинофестивалът във Венеция
Чете се за: 00:42 мин.
Филмите „Сизифовци“ и "Етърви" са сред акцентите във филмовата програма на „Аполония“ Филмите „Сизифовци“ и "Етърви" са сред акцентите във филмовата програма на „Аполония“
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за саботажи срещу електропреносната мрежа
След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Българската позиция: Хибридните атаки срещу Германия са неприемливи Българската позиция: Хибридните атаки срещу Германия са неприемливи
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Продуктовите екотакси: Кабинетът намалява четири пъти ставките за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Пожари по Южното Черноморие: Заведение изгоря на плаж...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Горещините в Испания връщат традиционното ветрило в ръцете на млади...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ